9 cours de photo, de dessin et plus que vous pouvez gagner en ligne gratuitement

Nous savons qu’en ce moment, ils peuvent chercher quoi faire et comment tuer le temps tout en initiant l’isolement social au Mexique. Il est probable qu’au moment où vous faites du bureau à domicile ou que vous vous reposiez carrément dans le confort de votre maison, et que vous ayez déjà pris quelques séries ou films pour tuer le temps ou que vous ayez jeté l’un des disques que vous manquiez à écouter, Mais cela ne fait jamais de mal d’apprendre quelque chose de nouveau et Doméstika a la solution pour cela avec ses cours.

Il s’avère que la plate-forme espagnole pour apprendre de nouvelles choses grâce à l’internet merveilleux, afin de soutenir tous ceux qui sont confinés chez eux pour éviter l’énorme contagion du coronavirus, a décidé de rendre certains des cours proposés en ligne entièrement gratuits. Selon leur site officiel, cela a été fait pour encourager tous les gens à ne pas arrêter de comprendre et surtout qu’en ces temps difficiles, ils ont la possibilité de développer leur côté le plus créatif.

Parmi les cours qu’ils proposent en ligne, il existe une vaste sélection, pratiquement pour tous les goûts et pour toute la famille.. Le premier est de Dessin et créativité pour les petits grands artistes, mais ne vous y trompez pas car il ne s’adresse pas seulement au plus petit de la maison, car avec lui ils apprendront à former la créativité en utilisant uniquement les mains, le cerveau et quelques outils de base. Puisque nous parlons d’enfants, ils ont aussi un cours sur Techniques d’estampage, dans lesquelles les garçons et les filles deviendront tous maîtres des timbres.

Si la vôtre est de broder et de faire toutes les choses que tante Cositas voudrait, nous vous recommandons de saisir le Techniques de broderie de base: points, compositions et gammes de couleursoui où vous pouvez sûrement créer des milliers de designs sympas. Mais creusant déjà dans l’aspect numérique, il y a trois options que vous ne pouvez pas manquer, la première est Photographie et vidéo professionnelles avec votre mobile, comme son nom l’indique Ils vous aideront à profiter de la caméra que vous avez sur votre téléphone portabler.

D’un autre côté, nous avons quelque chose de plus pro, pour tous ceux qui aiment télécharger des photos sur leurs réseaux sociaux il y en a un spécifiquement Photographie créative concentré sur ce côté. Pour terminer ce volet multimédia, ils proposent également un cours dans lequel vous aurez créer un blog avec lequel vous pouvez créer un contenu attrayant pour votre public.

Et maintenant oui, pour les esprits qui ne peuvent pas rester immobiles et qui envisagent de dessiner ou d’animer, nous avons de nombreuses options. Pour commencer il y a un cours Introduction à la création de personnages de style dessin animé, où vous pouvez trouver votre style et trouver des personnages uniques ou si vous êtes plus pro, peut-être Illustration de dessins animés Vectoriales. Pour finir, nous avons deux cours que si vous êtes un fan de films d’animation vous aimerez complètement celui de Stop Motion pour le plaisir! ou si vous tirez sur les grandes ligues, vous manquerez sûrement celui sur Rotoscope: dessinez une animation d’image à cadrere avec lequel vous apprendrez à dessiner avec Photoshop, Art Rage et After Effects.

Comme nous l’avons dit, Tous ces cours sont entièrement gratuits et la meilleure chose est que si vous le souhaitez, vous pouvez les lancer tousOui, ils apprendront beaucoup de choses à la fin de cette période de protection contre les coronavirus. Si vous voulez voir chacun des cours que Doméstika a pour vous, ainsi que d’autres qui ont déjà un coût supplémentaire, vous pouvez les vérifier simplement PAR ICI.