9 entreprises sur 10 déclarent un revenu nul en avril

Mexico.- Dans le troisième rapport de Covid Industrial réalisé par la Confédération des chambres d’industrie (Concamin), en avril, 9 entreprises sur 10 avaient un revenu nul ou 76% pour cent de moins que leur revenu.

Lors de la conférence de presse offerte par CONCAMIN, la situation de l’économie mexicaine a également été discutée, selon les données présentées par l’INEGI, soit une baisse de 2,4% (annuel), qui était de 0,8 en janvier, en février (-) 1,6 et qu’en mars il aurait dû diminuer de plus de (-) 4,5%, a déclaré José Luis De La Cruz, directeur général de l’Institut pour le développement industriel et la croissance économique.

Ce résultat du PIB et de la baisse de l’activité productive au Mexique, pour le premier trimestre 2020, est conforme à ce que nous avons vu aux États-Unis (-) 4,8% du PIB (taux annuel), a déclaré l’économiste, qui a comparé les données de la cycle économique avec une tendance à la baisse, concluant que la tendance dans le pays continue de diminuer depuis avant Covid-19, a-t-il souligné.

Donc si la tendance à la baisse se poursuit, la baisse de (-) 6% du PIB en 2020 pourrait être assurée, représentant la baisse des revenus au budget national de 650 milliards de pesos, a prédit De la Cruz.

A l’appel lancé par les industriels pour la déclaration des entreprises incontournables, ce jeudi, la Chambre Nationale de l’Industrie de la Blanchisserie a rejoint, ce poste vulnérable avec 99% des Micro entreprises, représentant 187 200 emplois directs, avec 40 mille entreprises de 1 10 employés.

“Ce sont des activités essentielles et le gouvernement fédéral n’était pas très clair dans la déclaration d’essentialité et aujourd’hui seuls 5 Etats nous permettent d’opérer”, a déclaré Sandra Cardozo, présidente de CANALAVA.

Les effets opérationnels dans le secteur des blanchisseries ont été importants, dans les blanchisseries industrielles, la baisse des ventes est de 85% et la baisse des emplois est de 80%.

