9 paires de séries qui se sont réalisées

L’amour vient quand vous vous y attendez le moins, ou tant de gens le disent. En réalité, personne ne choisit quand tomber amoureux, de sorte qu’à tout moment, la personne indiquée puisse vous voler votre cœur. Ainsi, la rue, l’université, le bureau, une fête ou même un ensemble d’une série télévisée peuvent être des endroits idéaux où l’amour se produit. Précisément, dans certains tournages, de nombreuses romances sont vécues, car les histoires d’amour font souvent partie de nombreuses intrigues de films et de séries télévisées. Certaines de ces histoires que nous avons vues sur le petit écran ont forcé ses interprètes à travailler la complicité et la chimie pendant longtemps faire en sorte que tout vienne naturellement et soit réel et crédible pour le spectateur.

Travaillez sur cette évolution de vos personnages et passer de nombreuses heures ensemble sur le plateau entre le tournage et le tournage, ainsi que la complicité entre les deux parties, sont quelques-unes des raisons qui ont conduit à de nombreux couples ont émergé sur le petit écran font le saut et se réalisent hors caméra. Dans certains cas, cet amour a réussi et s’est consolidé, montrant que n’importe quel endroit est bon pour trouver la personne avec qui partager sa vie et même fonder une famille. De FormulaTV nous voulons rappelez-vous quelques couples de séries télévisées qui ont réussi à surmonter la fiction et à devenir de vraies histoires d’amour.

1 Ruth Núñez et Alejandro Tous

Ruth Núñez et Alejandro Tous dans «Je suis Bea»

Mettant en vedette «Je suis Bea» fait Ruth Nunez et Alejandro Tous ils passeront d’innombrables heures à travailler ensemble et de partager de nombreux moments pleinement immergés dans la peau de ses personnages. En fait, en tant que spectateurs, nous avons assisté la belle histoire d’amour qui a émergé entre Beatriz et don Álvaro. Cependant, ce à quoi nous ne nous attendions pas, c’est que la complicité et la chimie des personnages étaient si réelles que lLes acteurs eux-mêmes tomberont amoureux devant les caméras. Leur union a été scellée lorsque Núñez et Tous ils se sont mariés en 2016, confirmant ainsi qu’il s’agissait de l’un des couples les plus consolidés de la scène télévisuelle.

2 Patricia Montero et Àlex Adrover

Patricia Montero et Àlex Adrover dans «Je suis Bea»

La série «I am Bea» a été un succès à la télévision, mais aussi pour la vie sentimentale de certains de ses interprètes. Ruth Núñez et Alejandro Tous ne sont pas les seules à être tombées amoureuses lors du tournage de fiction, il en est de même pour Patricia Montero et Àlex Adrover. Les deux interprètes ont rejoint la série dans leur dernière étape, donnant vie respectivement à Be et Roberto. Ses personnages ont fini par tomber amoureux, comme cela est arrivé aux acteurs, qui ils ont commencé leur histoire d’amour en 2007. Bien qu’ils ne soient pas encore passés par l’autel, ils sont engagés et témoignent tous les deux de l’amour et de l’admiration mutuelle qu’ils professent à travers les réseaux sociaux, où l’on peut également voir la belle famille qu’ils ont formée après la naissance de leurs deux filles: Lis, quatre ans, et Layla, née début 2019.

3 Fran Perea et Verónica Sánchez

Fran Perea et Verónica Sánchez dans «Los Serrano»

En 2003, “Los Serrano” a été créée sur Telecinco, une série avec un large casting parmi ceux qui étaient Verónica Sánchez et Fran Perea, responsables de l’interprétation d’Eva et Marcos. Dans la fiction, ils ont commencé à être des demi-frères forcés de vivre ensemble et ils n’avaient pas grand-chose en commun, mais peu à peu ils ont gagné en confiance et ont joué l’une des histoires d’amour les plus complexes Nous l’avons vu sur le petit écran. De cette façon, Eva et Marcos ont réussi à surmonter toutes sortes d’obstacles, y compris la désapprobation familiale, et sont venus former leur propre famille après la naissance de leur fille. Cet amour était le même que les deux acteurs ressentaient, qui s’est laissé emporter par la passion et ils ont gardé une idylle pendant quelques années, ravissant tous les adeptes qui rêvaient de les voir ensemble et heureux dans la vraie vie.

4 Miguel Ángel Muñoz et Mónica Cruz

Mónica Cruz et Miguel Ángel Muñoz dans ‘Un pas en avant’

Dans la célèbre école des arts du spectacle Carmen Arranz où les protagonistes de «Un pas en avant» se sont rendus, tout s’est passé. Non seulement nous avons vu les personnages se livrer corps et âme aux cours, aux répétitions et aux chorégraphies, mais ils ont également été emportés par la passion et leurs sentiments. Silvia et Rober, jouées par Mónica Cruz et Miguel Ángel Muñoz, formé l’une des nombreuses romances et histoires d’amour de fiction, bien que son histoire ne se soit pas caillée parce que Rober était beaucoup plus intéressé par Silvia qu’elle ne l’était pour lui. Cependant, les acteurs ont décidé donnez-vous une chance dans la vraie vie et entretenez une relation amoureuse pendant deux ans. Cette romance ne s’est pas concrétisée non plus, mais ils se sont bien terminés et sont toujours de bons amis intimes.

5 Olivia Molina et Sergio Mur

Olivia Molina et Sergio Mur dans «Physique ou chimie»

Au cours des dernières saisons de «Physique ou chimie», de nouveaux personnages ont été intégrés à la série, élargissant ainsi le casting d’acteurs et d’actrices. Parmi les nouveaux visages figuraient Olivia Molina et Sergio Mur. Elle était responsable de jouer Veronica, le professeur de littérature. Il incarnait Jorge, qui est venu à Zurbarán en tant que conseiller et est resté pour donner des cours d’art. Partager plat rejoint eux et ils ont fini par avoir une relation, bien qu’à la fin il soit parti de Veronica. Dans la vraie vie, son amour a duré beaucoup plus longtempsEn fait, leur relation est plus que consolidée et ils sont devenus parents d’une fille et d’un garçon. De plus, comme ils le montrent sur les réseaux sociaux, ils n’hésitent pas à se soutenir mutuellement personnellement et professionnellement, car ils sont toujours en attente de leurs projets respectifs pour consacrer quelques mots d’encouragement et d’admiration.

6 Ana Fernández et Luis Fernández

Ana Fernández et Luis Fernández dans ‘The Protected’

Sandra et Culebra étaient les personnages qui ont rejoint Ana Fernández et Luis Fernández. Les deux ont joué dans «The Protected», fiction dans laquelle ils ont partagé de nombreuses scènes et dans lequel sa romance a commencé. Sandra et Culebra nous ont tenus en haleine pour leur indécision, il a fallu beaucoup de temps pour franchir la dernière étape et reconnaître que ils étaient amoureux aux barreaux les uns des autres. En fait, entre eux, ils ont croisé des tiers qui ont encore compliqué leur relation, sans parler des problèmes personnels qu’ils ont vécus en devant se cacher derrière de fausses identités pour que personne ne les découvre ou ne voit qu’ils ont des pouvoirs. Cependant, l’amour a triomphé et dans la vraie vie, les deux acteurs étaient ensemble parlant sentimentalement, bien que le couple se soit séparé après quelques années de relation.

7 Beatriz Luengo et Yotuel Romero

Beatriz Luengo et Yotuel Romero dans «Un pas en avant»

La danse et le théâtre ont rejoint Beatriz Luengo et Yotuel Romero dans «Un pas en avant». Elle incarnait Lola, une fille innocente, noble et travailleuse et l’une des protagonistes de la fiction. D’autre part, Romero a donné vie à Pavel, l’un des nombreux élèves de l’école de danse Carmen Arraz où les personnages de la série sont allés. Entre Lola et Pavel, des étincelles sautaient à chaque fois qu’ils dansaient ensemble, une chimie qui nous a donné plus d’une scène de passion et d’amour. Bien que la fiction se soit terminée en 2005, leur romance a traversé l’écran et s’est réalisée, alors que les deux acteurs sont tombés amoureux après avoir traversé la série diffusée sur Antena 3. Leur amour est toujours valable depuis lors et ils ont formé une famille intime avec le premier-né de Yotuel, le résultat d’une relation précédente, et le fils qu’ils ont en commun, qui est venu au monde en 2015.

8 Mario Casas et Blanca Suarez

Blanca Suárez et Mario Casas dans ‘El barco’

Vivre au milieu de la mer dans un bateau-école dans un monde post-apocalyptique n’était pas un problème pour l’amour d’avoir aussi son espace ‘Le bateau’. La fiction d’Antena 3 avait Il avait ses romances respectives, l’un des plus importants était Ulysse et Ainhoa, personnages joués par Mario Casas et Blanca Suárez. Les jeunes ont admis qu’ils étaient amoureux l’un de l’autre, car ils étaient hésitants et nous les avons même vus s’associer à d’autres personnages. Enfin, l’amour triomphe entre Ainhoa ​​et Ulysse, mais aussi entre ses acteurs. Donc, bien qu’ils soient passés plusieurs années après la fin de la série, Casas et Suárez ont commencé une relation. Leur histoire semblait consolidée et ils montraient les images dans lesquelles ils pouvaient être vus ensemble, mais en 2019, ils ont décidé de prendre des chemins séparés Après plus de deux ans de romance et de vie partagée.

9 Jaime Lorente et María Pedraza

Jaime Lorente et María Pedraza dans ‘Elite’

L’une des histoires d’amour les plus récentes met en vedette Jaime Lorente et María Pedraza, les deux ont travaillé ensemble dans diverses fictions, mais «Elite» était la série qui les unissait en couple, à la fois dans la fiction et dans la vie réelle. Plus précisément, dans la série Netflix ils incarnent Nano et Marina, deux jeunes avec une chimie incroyable et qu’ils tombent follement amoureux l’un de l’autre. Cet amour et cette passion ne sont pas restés sur le plateau, car les deux acteurs ils ont décidé de partager leur vie derrière les caméras. Les deux ont été vus à plusieurs reprises dans les rues et dédiant publiquement des échantillons d’affection, tout comme ils ont assisté ensemble à des événements et partagé des images sur les réseaux sociaux dans lesquels ils ont été vus avec une grande complicité. Cependant, son histoire d’amour n’a pas été très durable, car le manque d’interaction entre les deux semble indiquer qu’ils ont mis fin à leur relation.

