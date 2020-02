9 présentateurs de nouvelles qui ont fait le saut vers le divertissement

Les premiers pas dans le monde de la télévision ne sont pas faciles du tout. L’effort et le travail sont la clé du succès, mais aussi influencer de nombreux autres facteurs tels que la confiance en soi devant la caméra, la chance ou être au bon endroit et le temps de ne pas rater une opportunité. Vous n’avez pas toujours la chance de commencer le travail de rêve ou ces objectifs professionnels peuvent changer, mais nous ne devons jamais cesser d’essayer jusqu’à ce que nous atteignions nos objectifs. En fait, avant de devenir des stars du divertissement télévisuel, certains des présentateurs les plus performants du paysage télévisuel actuel ils ont commencé leur carrière respective dans les services d’information.

Avec ce changement, ils ont réussi à gagner plus de minutes à l’écran et, surtout, montrer au public son vaste dossier et la capacité de s’adapter à différents genres. De plus, ils ont réussi à diriger leur propre espace à la télévision, devenant dans certains cas des référents de programmes de divertissement. De FormulaTV nous voulons rappelez-vous plusieurs présentateurs de nouvelles qui ont décidé de faire le saut dans le divertissement.

1 Susanna Griso

Susanna Griso dans une image promotionnelle de «Public Mirror»

Catalunya Ràdio a été le premier média à ouvrir ses portes à Susanna Griso, diplômée en sciences de l’information en 1992. Trois ans plus tard, elle a eu l’occasion de Présenter sur TV3 l’actualité ‘Telenotícies’, en plus du programme spécial «Résumé de tout». Plus tard, il était en charge de l’actualité de TVE en Catalogne, jusqu’à signé pour Antena 3 en 1998. Dans son passage à la chaîne privée, il était en charge de présente la première édition de ‘Antena 3 noticias’ avec Matías Prats, jusqu’à Il a ensuite piloté ‘Antena 3 news 2’.

En mai de 2006 a re-présenté la première édition de nouvelles de la chaîne principale du groupe Atresmedia, cette fois avec Roberto Arce, atteignant le leadership du public dans cette tranche horaire. En décembre de l’année 2006 J’ai décidé de mettre un terme à son stage en tant que présentateur de nouvelles pour lecteur «miroir public». Griso a ainsi choisi de faire un petit changement dans sa carrière professionnelle pour prendre en charge un nouveau format avec un contenu beaucoup plus divertissant et varié et dans une atmosphère et un ton plus détendus. Depuis, il est à la pointe de cet espace, accompagné d’un public fidèle qui lui donne des données d’audience stables.

2 Carme Chaparro

Carme Chaparro

Écrivain et journaliste licencié en 1996, Carme Chaparro a fait ses premiers pas devant une caméra dans Telecinco News en Catalogne. En 2001, il a sauté au niveau national quand il a été élu pour diriger le News Telecinco 15:00, jusqu’en 2004, il est devenu le présentateur et co-éditeur de «Informaciques Telecinco Weekend». Après douze ans à la tête de cet espace, dans l’année 2017 Chaparro a dit au revoir aux téléspectateurs pour présenter «Noticias Cuatro».

Bien que l’ensemble soit différent, Chaparro reste lié au groupe Mediaset. Cependant, cette étape n’a duré que deux ans, car En 2019, elle est devenue la conductrice du magazine d’actualité ‘Quatre par jour’. Grâce à ce changement, il a eu l’occasion de montrer un côté plus gentil et même engagé dans les luttes sociales. Après avoir été remplacé par Joaquín Prat, bientôt sera en charge de «Women to power», où il partagera avec le public les histoires de plusieurs femmes et combattantes engagées de notre pays.

3 Jardin maximum

Máximo Huerta dans une image promotionnelle de «À partir d’aujourd’hui»

Les débuts de Jardin maximum à la télévision, ils retournent dans leur patrie, Valence. Le journaliste et présentateur a commencé sa carrière professionnelle à la radio jusqu’au Il a sauté à la télévision sur Channel 9, présentant «Informatiu Metropolità». Son premier projet au niveau national était une section au sein de «Pass the Life», espace de María Teresa Campos à La 1, avant de mettre à la tête du ‘Telecinco News’ dans la matinée de 2001. Pendant quatre ans, il a tenu le public informé, jusqu’en 2005, il a pris la décision difficile de changer d’inscription pour se lancer dans l’aventure de co-présenter «Le programme Ana Rosa». Ici, il a participé aux débats de la chronique sociale et de la presse rose, en plus de couvrir des événements pertinents.

Après 10 ans avec Ana Rosa Quintana, le journaliste a quitté le programme pour se consacrer à sa carrière d’écrivain où il a pu écrire sept romans traduits dans d’autres langues. En 2016, il retourne un moment à La 1 pour présenter ‘Movie Destinations’, où il a montré des coins emblématiques de différents films. Après sa brève idylle avec la politique, Máximo Huerta retourne à La 1 de Televisión Española pour prendre en charge ‘A partir d’aujourd’hui’, un magazine du matin et quotidien qui essaie d’analyser l’actualité de manière agréable et plus proche du spectateur.

4 Marta Fernandez

Marta Fernández dans une image promotionnelle de «Noticias Cuatro»

Marta Fernandez Elle est diplômée en sciences de l’information de l’Université Complutense de Madrid. Il a commencé sa carrière professionnelle dans Diario 16. Par la suite Il a travaillé dans la section Sports de Telemadrid, où il a également présenté le programme «Direct Madrid». Aussi Il faisait partie de l’équipe CNN Plus dans sa mise en œuvre, raconter des nouvelles en direct d’une grande importance. Cependant, pour de nombreux téléspectateurs, il est un visage familier après avoir traversé l’édition de midi de «News Four» avec Marta Reyero.

En décembre 2007, il est retourné dans le domaine de l’information après avoir été choisi pour présenter avec Hilario Pino l’espace d’actualité ‘Informativos Telecinco 15:00’. En 2009, il est devenu le remplaçant d’Ana Rosa Quintana pendant l’été, dirigeant le «programme d’été». Son prochain projet était en «Las mañanas de Cuatro», où elle a travaillé comme présentatrice de 2011 à 2013. Après il est revenu aux nouvelles de Cuatro, jusqu’à la fin de sa relation avec Mediaset.

5 Maria mariée

María Casado dans une image promotionnelle de ‘The Morning of La 1’

Après avoir obtenu un diplôme en journalisme de l’Université autonome de Barcelone, Maria mariée Elle a commencé sa carrière professionnelle en travaillant comme rédactrice au Ràdio 4 de Radio Nacional de España, en 1999. Sa grande opportunité est venue dans le 2006, quand il a fait le saut à la télévision espagnole pour remplacer Helena Resano dans le «week-end de presse». En outre, dans le réseau public, il était également en charge du «Rapport hebdomadaire». De même, avec María Escario et David Cantero, Il a de nouveau fait partie des ‘Weekend News’ en 2009. La même année, il remplace Ana Pastor à la tête de ’59 secondes ‘.

Toujours lié à un format dans lequel prédominaient les informations et avec un ton plus sérieux, Casado a présenté en 2010 le programme d’entretiens «Tinc una questions per a vostè», version catalane de «J’ai une question pour vous». En 2012, il a commencé à présenter «Le débat de La 1», format qui remplace ’59 secondes ‘, et qui est parti en septembre de la même année pour mettre devant les «petits déjeuners de TVE». Cependant, en 2016, il a quitté le format pour remplacer Mariló Montero dans «Le matin de La 1».

6 Pedro Piqueras

Pedro Piqueras dans une image promotionnelle de ‘Telecinco News’

La Télévision espagnole a été la première maison dans laquelle Pedro Piqueras travaillait sur le modèle de nouvelles, à la fois en tant que directeur des News et de la première et deuxième édition. L’expérience acquise lors de ses débuts au RNE en tant que monteur et réalisateur a été la clé de son bon travail. Au début des années 90, il a fait le saut vers la chaîne privée d’Antena 3, où Il a été directeur et présentateur de la deuxième édition de ‘Antena 3 Noticias’ avec María Rey. En 1996, il a également assumé la direction et Présentation de la newsletter hebdomadaire «Miroir public».

En 1998, il a repris ses fonctions de présentateur des nouvelles du week-end, jusqu’à en 2002 il change de registre au divertissement en se mettant devant ‘En pleine lumière’, un magazine du matin dans lequel il était accompagné de Yolanda Alzola et Mar Saura. À partir de 2007, il était en charge de la soirée informative «7 jours, 7 nuits», jusqu’à ce qu’il démissionne pour reprendre son poste de directeur de RNE. Dans l’année 2006 signé par Telecinco pour diriger l’actualité de la chaîne, car il continue de jouer aujourd’hui, en plus de présente l’édition de ‘Informational Telecinco 21:00’.

7 Ana Rosa Quintana

Ana Rosa Quintana dans une image promotionnelle du «programme AR»

Bien qu’elle soit actuellement considérée comme la reine du matin de Telecinco grâce à «The AR program», Ana Rosa Quintana a fait ses premiers pas à la télévision dans l’édition de nuit du Spanish Television News, présentant l’actualité avec Alberto Delgado. Ainsi, l’information et le ton formel prévalaient dans les premières années de Quintana sur le petit écran, jusqu’à Il a commencé à tenter sa chance avec des émissions de divertissement comme «Verdict», un format d’essai publié au milieu des années 1990.

En 1997, il rejoint Antena 3, où il dirige le magazine de chronique sociale «Extra rosa», l’une des références du bureau de l’époque. Cependant, ‘Taste to you’ était le programme qui lui a donné le plus de popularité et dans laquelle elle était en tant que présentatrice de 1998 à 2004. Cette même année, sa signature est annoncée par Telecinco, une alliance avec laquelle l’actuelle a été forgée «The Ana Rosa Program», sorti en janvier 2005 et dans lequel ils passent en revue l’actualité, commentent les émissions de téléréalité de la chaîne et discutent de politique et de la presse rose.

8 Glòria Serra

Glòria Serra dans «Équipe de recherche»

La chaîne SER a été le point de départ de la carrière professionnelle de Glòria Serra, mais il a également travaillé à la télévision espagnole de Catalogne, jusqu’à il a signé pour Telecinco pour diriger l’édition du matin d’Informative à la fin des années nonante. De cette façon, il a passé une saison à informer les spectateurs, jusqu’à fait le saut vers «Le regard critique» en l’an 2000. Il a également dirigé plusieurs espaces à la télévision et à la radio catalane. Quelque temps plus tard, il est retourné à Telecinco et est devenu le co-animateur de «The Ferris Wheel» avec Jordi González, un changement de record évident et dans lequel il a déjà commencé à montrer sa facilité à raconter et à dramatiser les moments les plus importants.

En 2010, il a eu l’occasion de présenter son propre magazine dans Antena 3, se plaçant devant l’espace «3D», un espace de diffusion hebdomadaire dans lequel ils analysaient et commentaient les nouvelles, le monde du cœur et rapportaient en direct de n’importe où en Espagne. En 2011, elle a été choisie pour présenter la nouvelle étape des «7 jours, 7 nuits», un travail qui combiné avec le première de ‘Research Team’. Depuis lors, Serra continue de diriger ce programme de rapports d’enquête dans lesquels les cas actuels sont analysés.

9 Mara Torres

Mara Torres dans «Torres y Reyes»

En 2006 Mara Torres a rejoint l’équipe de la Télévision espagnole pour prendre en charge «La 2 Noticias», actualité principale de la deuxième chaîne de l’entité publique. Pendant douze ans, il est resté lié à cet espace plusieurs fois récompensé, jusqu’à en 2018 elle-même était en charge d’annoncer via les réseaux sociaux que il a abandonné son travail de journaliste et de présentateur de nouvelles.

En même temps qu’elle était en charge de l’actualité, Elle a également été présentatrice de «Torres y Reyes», combinant ainsi les deux différentes facettes. Dans ce format, il a partagé le décor avec le comédien et acteur Joaquín Reyes, montrer au public un côté beaucoup plus divertissant et amusant. Le programme était un talk-show sur la vie après Internet et a été diffusé tous les jeudis soirs pendant la Année 2013. Dans cet espace, ils avaient de la place interviews, débats, monologues, musique live et bien d’autres surprises pour ravir vos téléspectateurs.

