9 raisons pour lesquelles ‘The Lost Boys’ est l’un des films les plus cool des années 80

Le film de vampires adolescents très stylisé appelé au Mexique Les garçons perdus Ce fut une étape importante pour beaucoup d’entre nous qui avons grandi dans les années 1980. Le film a 30 ans et il n’y a jamais eu de meilleur moment pour le revoir. Dans notre pays, il a reçu la classification B15, donc plusieurs d’entre nous ont dû mentir pour pouvoir le voir au cinéma.

La combinaison de personnages ubercool, tels que David et Star, d’enfants comme Sam et les frères Edgar et Allan Frog, la promesse d’être éternellement jeune, de vivre dans un éternel été de fête, de trouver la liberté dans une veste en cuir … Les films de vampires pour adolescents n’ont plus jamais été comme ça. Si vous n’y croyez pas, regardez à nouveau Twilight.

Dans mille ans, les archéologues trouveront de vieilles cassettes des Lost Boys et diront “comment c’était d’être cool en 1987“

1.- La musique

Beaucoup de ce qui a fait de Lost Boys un film incroyablement cool était le choix de la chanson. Cry Little Sister de Gerard McMann, qui apparaît plusieurs fois tout au long du film, lui donne l’ambiance parfaite, entre gothique, new wave, sexy, quelque peu punk et quelque peu robuste.

La quasi-totalité du film peut être encadrée dans ces deux scènes musicales:

Le premier, l’entrée avec People Are Strange, original de Les portes et protégé ici par Echo et les lapins.

Le second, un concert sur la plage où Tim Capello, le saxophoniste musclé huilé chante “I Still Believe” alors que Michael tombe amoureux de Star.

2.- Keifer Sutherland

Tout le mojo Sutherland nécessaire pour faire Jack Bauer a été obtenu 25 ans plus tôt avec son rôle de vampire David. Keifer avait déjà été un dur à cuire comme Ace Merrill dans Stand By Me, mais dans The Lost Boys, il a pris un autre niveau. David était cool, lisse, pas sulfureux, il conduisait une moto, il était vêtu de cuir, il avait le meilleur rouget et il était un sanglant suceur de sang. Il n’y avait aucun moyen d’être aussi ici que David.

3.- Le réalisateur

Il est facile de se moquer de Joel Schumacher en tant qu’homme qui nous a donné les batipezones à Batman et Robin, mais avant cette atrocité, Schumacher était l’un des réalisateurs adolescents les plus célèbres. Il est venu de la réalisation de St. Elmo’s Fire et après avoir réalisé quelques vidéos INXS, il était en charge des Flatliners. Ces trois films, essentiels à l’époque, lui ont donné tout le crédit nécessaire pour être absolument cool.

4.- Le casting

En plus de Sutherland, Lost Boys nous a donné la première apparition ensemble des Coreys, Feldman et Haim, élevant la barre des années 80 pour toujours. Brooke McCarter, Billy Writh et Alex Winter formé avec Keifer le quatuor de vampires, qui pourrait également faire office de groupe hommage à Poison. Jason Patric, Dianne Wiest, Jami Gertz et Edward Herrmann complètent le casting.

5.- Mode

Il est difficile de ne pas voir comment tous les personnages de The Lost Boys sont habillés et veulent pleurer, que ce soit la nostalgie ou le chagrin. T-shirts, épaulettes, coiffures, tennis, boucles d’oreilles, affiches … Il n’y avait personne ñoño dans la ville de Santa Carla. La sélection de tenues de Sam mérite une attention particulière.

6.- L’environnement

Dans un équilibre parfait entre terrifiant et fascinant, la ville de Santa Clara est l’endroit idéal pour être un vampire et aussi un adolescent. Le quai d’été, les fêtes sur la plage, le magasin de vidéos de Max, la maison de grand-père, tout crie “quatre-vingts!” comme peu de films, tout en nous donnant une place, la capitale du meurtre du monde qui à la fois semble être un endroit idéal pour des vacances et un endroit terrible pour vivre.

7.- La scène culinaire

Après avoir vu cela, il a fallu des années à une génération pour ne pas revérifier son riz et ses nouilles avant de les manger.

8.- La grotte

Le repaire des vampires dans une grotte qui était autrefois une station balnéaire regorge de choses dont nous rêvions quand nous étions préadolescents: un endroit loin de tout adulte, décoré comme nous le voulions, pour sortir avec nos amis et peut-être une fille. Pour les garçons disparus, la décoration intérieure de leur choix était une affiche géante de Jim Morrison, des bougies, du tissu, du fer torsadé et des personnages sculptés dans la pierre. Tous très goth, parce que, bien, les vampires.

9.- Le grand-père

Il est le vrai héros du film. Eh bien, lui et Nanook, le chasseur de vampires de Sam. Non seulement il a rempli la chambre de son petit-fils avec des animaux en peluche, il avait une Ford Fairlane 500 Skyliner convertible de 1957, il a marché avec la veuve Johnson et a tué le patron de tous les vampires. C’est la seule chose qu’elle n’a jamais pu supporter pour vivre à Santa Carla: tous ces fichus vampires.

Par: Wookie Williams