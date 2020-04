90% de l’aubergine est de l’eau: vous devez l’intégrer dans votre alimentation!

L’aubergine est un aliment idéal à utiliser dans les régimes pour perdre du poids car elle a très peu de calories, et grâce à sa forte teneur en eau elle agit comme diurétique, éliminant les graisses, elle est aussi détoxifiante et purifiante. En raison de sa capacité de satiété, il inhibe le désir de manger. Vous ne pouvez pas manquer cette recette très facile de houmous d’aubergine, mieux connue sous le nom de babaganoush.

02 avril 2020 10 h 59

L’aubergine a non seulement des propriétés bénéfiques pour notre santé, mais elle doit également être l’un des aliments les plus polyvalents pour préparer un certain nombre de repas différents. Aujourd’hui, nous allons faire un pâté d’aubergines ou de houmous ou babaganoush, très populaire dans la cuisine arabe et méditerranéenne. Non sans d’abord mentionner toutes les caractéristiques positives que ce légume nous donne.

Il réduit le cholestérol grâce à la quantité de fibres et de certains alcaloïdes qu’il possède qui inhibent sa synthèse, profitent au foie et collaborent à la vidange de la vésicule biliaire, stimulant ainsi la digestion des graisses.

C’est un antioxydant qui prévient les troubles cardiovasculaires, les maladies dégénératives et le vieillissement cellulaire. En raison de sa teneur en vitamines B, minéraux et nasunine, il protège les membranes des neurones et prévient les troubles nerveux.

Il est très important de se rappeler qu’il ne doit jamais être consommé cru en raison de la présence de solanine, un composé indigeste et modérément toxique. Il existe une grande variété de façons de le cuisiner, mais aujourd’hui, nous allons faire une recette simple, rapide et délicieuse.

Babagaoush:

1. Faites rôtir l’aubergine entière au four ou dans une casserole couverte à feu très doux (elle peut même être grillée si vous prenez soin de ne pas la brûler), ensemble vous pouvez faire rôtir 1 gousse d’ail.

2. Une fois cuit (nous remarquons que lorsqu’il est perforé à l’intérieur, il est très doux et que la peau se sépare facilement de la pulpe), nous l’épluchons et plaçons toute la pulpe dans un verre de mélangeur ou de robot, la gousse d’ail rôtie ou cru, sel, huile d’olive, quelques gouttes de jus de citron, curry au goût et une demi-cuillère à soupe de tahini.

3. Nous traitons tout jusqu’à obtenir un mélange crémeux et enfin nous le présentons dans une casserole saupoudrée de paprika, persil, graines ou tout ce que vous avez à la maison pour décorer avec une touche d’huile d’olive.

Une autre recette similaire est notre houmous de betterave assurez-vous de voir comment il est préparé et ses avantages.