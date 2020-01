911: Connie Britton de retour – Saison 3 Buck & Abby Reunion Détails

HISTOIRES CONNEXES

C’est la question dans l’esprit de tous les fans du 9-1-1: Maintenant que nous savons que Abby Clark de Connie Britton revient à la procédure Fox pour plusieurs épisodes dans la moitié arrière de la saison 3, cela signifie-t-il également qu’elle ravivera sa romance avec Buck ?

La nouvelle était encore fraîche lorsque TVLine a rattrapé le représentant de Buck, Oliver Stark, lors de la tournée de presse d’hiver de la Television Critics Association à Pasadena, en Californie, mais cela ne l’a pas empêché de spéculer sur ce que l’avenir pourrait réserver à la vie amoureuse de Buck … avec ou sans son ex-petite amie séparée.

“Je pense que c’est vraiment difficile”, a admis Stark. «Tant de gens au cours de cette première saison sont tombés amoureux de la relation entre Buck et Abby, donc elle était vraiment difficile à remplacer. Et Buck a eu tellement de croissance depuis lors. [Moving forward, it will be] de trouver le bon partenaire pour lui. Beaucoup de gens ont des idées différentes sur qui cela pourrait être, qu’ils soient déjà sur la série. Je ne sais pas quoi [Abby’s return] veux dire. Je ne sais pas ce que ça va faire. Mais c’est taquin à des trucs, ce qui est toujours amusant. “

Comme les fans s’en souviendront, Buck n’a pas été dans une relation à long terme depuis le départ d’Abby pour l’Europe à la fin de la saison 1 (sauf si vous comptez Ali, ce que nous ne faisons pas). Et bien que de nombreux fans se soient ralliés à l’idée que Buck devienne romantique avec Eddie (joué par Ryan Guzman), rien n’est certain.

“Je ne sais pas où va l’histoire”, a récemment déclaré Stark aux fans sur Twitter. “J’ai toujours dit ouvertement à quel point je pense qu’il est étonnant que vous soyez investi dans [Buck and Eddie], et je soutiens totalement cela. Mais je suis mal à l’aise avec les trucs de RT, parce que je sais que cela peut parfois se produire lorsque je confirme que quelque chose va se passer. Je ne veux pas faire espérer qui que ce soit. “

Mais même si “Buddie” ne se concrétise jamais, les fans peuvent garder un œil sur une séquence d’action assez intense impliquant Buck et Eddie dans la première mi-saison de l’émission (date exacte à déterminer).

“Dans le premier épisode, j’ai eu un vrai moment Tom Cruise, ou ce que j’en ai ressenti”, a déclaré Stark à TVLine. “Eddie et Buck finissent par surfer sur les camions de pompiers pendant qu’ils conduisent sur la piste de l’aéroport, et ils tiennent bon pour la vie pendant qu’ils essaient d’attraper quelqu’un du ciel. C’était très cool. J’espère que ça a l’air aussi cool que je le ressentais. »

Êtes-vous ravi de voir Britton de retour le 9-1-1? Espérez-vous que Buck et Abby essaient à nouveau, ou êtes-vous prêt à le voir passer à autre chose? Déposez un commentaire avec vos réflexions ci-dessous. Reportage de Matt Mitovich