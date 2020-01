911: Le retour de Connie Britton expliqué – Affaires inachevées avec Buck

HISTOIRES CONNEXES

Les détails du retour de Connie Britton au 9-1-1 en plusieurs épisodes sont lentement révélés – et nous aimons ce que nous entendons jusqu’à présent.

“Je crois qu’elle a des affaires en suspens”, a déclaré le producteur exécutif Tim Minear à TVLine du personnage de Britton, vu pour la dernière fois en partance pour l’Europe lors de la première saison de la finale de la procédure. «Abby a promis qu’elle reviendrait et elle ne l’a jamais fait. Il y a donc une affaire inachevée pour Abby, et certainement aussi pour Buck. Il est un peu perdu en mer en ce moment. Il essaie toujours de comprendre qui il est, et sa relation avec Abby a commencé à le redéfinir. Une fois qu’elle est partie, il a dû découvrir qui il était sans elle. »

TVLine a également récemment rencontré Oliver Stark (alias Buck) pour ses réflexions sur la réunion tant attendue. “Je pense que c’est vraiment difficile”, a-t-il déclaré. «Tant de gens au cours de cette première saison sont tombés amoureux de la relation entre Buck et Abby, donc elle était vraiment difficile à remplacer. Et Buck a eu tellement de croissance depuis lors. [Moving forward, it will be] de trouver le bon partenaire pour lui. Beaucoup de gens ont des idées différentes sur qui cela pourrait être, qu’ils soient déjà sur la série. Je ne sais pas quoi [Abby’s return] veux dire. Je ne sais pas ce que ça va faire. Mais c’est taquin à des trucs, ce qui est toujours amusant. “

Bien que nous ne sachions pas exactement quand les nouveaux épisodes du 9-1-1 reviendront, la deuxième moitié de la saison 3 devrait reprendre au printemps. En attendant, de nouveaux versements du 9-1-1: Lone Star seront diffusés le lundi à 8 / 7c.

