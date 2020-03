«911 Lone Star»: Owen & Michelle – Relation romantique dans la saison 2?

HISTOIRES CONNEXES

Admettez-le: si vous avez regardé la première saison de 10 épisodes du 9-1-1: Lone Star, vous vous attendiez totalement à ce que les personnages de Rob Lowe et Liv Tyler se réunissent à un moment donné – et se sont ensuite demandé pourquoi ils ne l’avaient jamais fait. Tu n’es pas seul.

Lorsque TVLine a annoncé que Natalie Zea rejoignait la série en tant que nouvel amour de Lowe, même nos lecteurs ont exprimé leur surprise, en publiant des commentaires du type «Je pensais que les capitaines se réuniraient»

Mais voici le problème: Owen Strand (Lowe) et Michelle Blake (Tyler) n’ont jamais été conçues pour être associées de manière romantique, selon le producteur exécutif Tim Minear. Nous avons tous supposé qu’ils l’étaient.

“Je pense que les gens attendent [them to get together] parce que ce sont deux célibataires attrayants dans une émission de télévision », a expliqué Minear à TVLine. «Mais cela n’a jamais été ma pensée. Je pense qu’ils ont tous les deux leur propre agence de personnage, et ils n’ont pas besoin l’un de l’autre pour se compléter. “

Voilà pour vous les gars. Tout ce que nous supposions se développer à partir des pourparlers en deux étapes et de fin de soirée – sans parler d’Owen s’impliquant trop dans la disparition de la sœur de Michelle pendant une minute chaude – était tout dans nos têtes.

Cela laisse T.K. et Carlos (alias “Tarlos”) comme la seule nouvelle romance du premier intervenant de la série, et nous en verrons beaucoup plus si Fox renouvelle Lone Star pour une deuxième saison. «Ils n’ont jamais vraiment fait de cour», dit Minear à propos du fils d’Owen et du copain de Michelle. «Les choses ont commencé vraiment chaud et rapide, puis T.K. reculé, puis la vie a pris le dessus. Carlos ne connaît pas vraiment T.K. tout cela bien, et le public ne connaît pas bien Carlos. “

Vous attendiez-vous également à ce que Lone Star présente une romance Owen-Michelle? Laissez un commentaire avec vos réflexions sur cette non-relation ci-dessous.