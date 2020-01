911 Lone Star Recap: Saison 1 Episode 1 Premiere – Rob Lowe [Spoiler]

Fox a déménagé au Texas dimanche pour la première de la série du 9-1-1: Lone Star, une histoire dramatique d’héroïsme, de tragédie et de l’importance d’un régime de soins de la peau personnalisé.

Voici l’histoire: Six mois après qu’une explosion alimentée au nitrate d’ammonium ait effacé tous les membres sauf un d’Austin 126 au Texas, le ministère de la Justice se tourne vers un capitaine de pompiers de Manhattan décoré (Rob Lowe comme Owen Strand) pour aider à reconstruire la fracture caserne de pompiers à partir du sol. La souris de la ville, manucurée mais robuste, hésite naturellement à bouleverser toute sa vie … jusqu’à ce qu’une série d’événements malheureux l’oblige à réévaluer ses priorités.

Pour commencer, le fils d’Owen TK – un pompier gay avec un problème de toxicomanie, joué par Ronen Rubinstein – tente de se suicider lorsque son petit ami, à qui il avait l’intention de proposer, révèle qu’il est amoureux de quelqu’un d’autre. (Note latérale: Qui choisirait un instructeur de spin plutôt qu’un pompier? Les savoirs traditionnels peuvent… et feront… mieux). De plus, le médecin d’Owen lui diagnostique un cancer du poumon de stade 1B.

“Nous essayons de trouver une urgence personnelle pour nos personnages”, a déclaré le producteur exécutif Tim Minear à TVLine à propos de l’épreuve médicale d’Owen. «Lorsque vous avez rencontré Abby dans la saison 1 du 9-1-1, sa mère avait la maladie d’Alzheimer. Et le mariage d’Athéna s’effondrait. Et Bobby avait un secret qu’il avait laissé au Minnesota. Ces urgences personnelles sont une grande partie de l’émission, alors quand nous avons décidé de faire de Rob un survivant du 11 septembre, c’est l’histoire de ces premiers intervenants. Ils ont peut-être laissé le nuage de poussière derrière il y a 20 ans, mais ils ne pouvaient pas toujours s’en échapper complètement. Les incidents de maladies consécutives à des personnes qui étaient au point zéro sont réels. »

Concluant qu’un changement leur ferait du bien, Owen et TK déménagent à Austin, où ils commencent immédiatement à constituer une équipe diversifiée. La première place est Marjan Marwani (joué par Natacha Karam), une femme musulmane dévote qui a la réputation d’être un peu accro à l’adrénaline. «Je ne vois ni musulmane ni femme», lui dit Owen. «Je vois un pompier qui a un gros coup de pied.» (Euh… merci?)

Ensuite, Paul Strickland (joué par Brian Michael Smith), un homme transgenre noir qui s’est fait les dents dans les rues de Chicago. “Les gens ici perdraient la raison”, spécule TK sur le recrutement de Paul, qui est précisément ce qui intéresse son père. Et le dernier mais non le moindre est Mateo Chavez (joué par Julian Works), dont le dévouement et la minutie encouragent Owen à ignorer le fait qu’il a raté l’examen d’entrée quatre fois.

Malheureusement, tout le monde n’est pas jugé apte à se battre. Après avoir rencontré Judd Ryder (joué par Jim Parrack), le seul membre original de Ladder 126 à avoir survécu à l’explosion susmentionnée, Owen détermine que le héros assiégé n’est pas prêt à retourner sur la ligne de feu littérale. Shocker: Il n’est pas particulièrement réceptif aux «condoléances de faux cul» d’Owen.

Le pilote nous présente également l’infirmière en chef Michelle Blake (interprétée par Liv Tyler), dont la réputation de héros qui sauve des vies et d’inspiratrice humanitaire est menacée par l’obsession de la disparition de sa sœur Iris. Lorsqu’elle est arrêtée pour avoir crié devant le domicile de l’homme qu’elle croit avoir tué Iris, elle est arrêtée par l’agent Carlos Reyes (joué par Rafael Silva) – et il est clair que c’est une routine assez régulière.

Bien qu’Owen et Michelle se fassent d’abord la tête quand leurs équipes arrivent au même appel d’urgence, elles finissent par développer un bon rythme… qu’elles mettent ensuite en pratique sur la piste de danse. Et si vous pensez avoir imaginé cette étincelle entre TK et Carlos, attendez jusqu’à demain soir.

Après avoir fait étalage de ses prouesses apparentes en matière de danse en ligne, Owen rencontre l’épouse de Judd, Grace Ryder (interprétée par Sierra McClain), qui l’encourage à trouver une place pour Judd dans la caserne des pompiers, même s’il n’est pas encore prêt à affronter un incendie. «Sauver la vie, c’est comme de l’oxygène pour lui et il étouffe», explique-t-elle, ce qui ramène finalement Judd aux commandes. (Eh bien, cela et la crise émotionnelle dévastatrice de Judd à la vue des membres de son équipe tombés accrochés au mur.)

Vos réflexions sur la grande première du spin-off du 9-1-1? Notez l’épisode dans notre sondage ci-dessous, puis déposez un commentaire avec votre avis complet.