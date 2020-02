«911 Lone Star» Saison 1 Episode 6 – Le personnage de Billy Burke expliqué

Tout comme les membres de Ladder 126 sont formés pour faire face à un certain nombre d’urgences potentiellement mortelles, les écrivains du 9-1-1: Lone Star sont également prêts à relever tous les défis liés à l’intrigue qui leur surviennent. Pour John Owen Lowe, dont le premier épisode est diffusé ce soir (Fox, 8 / 7c), ces défis incluent potentiellement d’avoir à écrire une scène d’amour pour son propre père.

“J’étais prêt à traverser ce pont s’il se présentait”, admet Lowe à TVLine au sujet du versement de ce soir. Et étant donné que l’heure de la semaine dernière a présenté Natalie Zea comme le nouvel intérêt amoureux d’Owen, c’était une possibilité très réelle. “Heureusement, on m’a donné l’espace pour explorer les relations des personnages à travers leurs amitiés plus à travers leur [romantic connections]. “

L’épisode axé sur l’amitié de ce soir présente également Billy Burke comme une sorte d’ennemi pour Owen. «Lorsque nous avons initialement conçu l’idée de Billy, nous recherchions la version texane d’Owen», explique Lowe. “Lorsque vous rencontrez quelqu’un qui se sent presque comme votre homologue exact, c’est à parts égales menaçant et excitant.” (Que les jeux commencent.)

En tant que personne ayant des liens étroits avec la star de l’émission, Lowe dit avoir fourni à ses collègues écrivains des informations précieuses au début du processus de développement.

«Lorsque nous avions encore une idée des acteurs et de leurs personnages, il y avait des moments où les gens me demandaient des choses comme:« Pensez-vous que votre père serait d’accord pour enlever sa chemise dans cette scène? », Se souvient Lowe. “Et je me disais simplement:” Il serait dedans. Croyez-moi.'”

Selon Lowe, bon nombre des urgences exagérées de Lone Star proviennent du personnel de rédaction parcourant les coins les plus sombres de sites comme Reddit et YouTube («le genre de catastrophes folles qui vous font juste partir, ‘What the f – k «C’est une vraie chose?»), Mais il est également possible que Lowe puisse un jour s’inspirer de quelque chose d’un peu plus près de chez lui.

“Si nous voulons faire quelque chose basé sur The Lowe Files, cela devra être une sorte de théorie du complot à la Bigfoot”, a déclaré Lowe, se référant à la série de réalité A&E sur laquelle il est apparu avec son père et son frère. “Et je peux garantir que cela deviendrait le cas préféré de mon père.”

