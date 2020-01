911 Lone Star Spinoff Explained – Distribution diversifiée, aperçu du croisement

Rob Lowe revient à Fox dimanche 9-1-1: Owen Strand de Lone Star, un producteur exécutif de rôle Tim Minear pense qu’il est toujours né pour jouer. “Regardez sa mâchoire – il était censé jouer un capitaine de pompier.”

Présentée à 10 / 9c, la spin-off du 9-1-1 met en vedette Lowe en tant que pompier de Manhattan soucieux des soins de la peau qui déménage à Austin, au Texas, pour aider à reconstruire une caserne de pompiers fracturée. En tant que seul membre de son équipage à avoir survécu au 11 septembre, Owen sait une chose ou deux sur le fait de renaître des cendres d’une tragédie.

Contrairement au 9-1-1, qui a été «développé à partir du spectacle», Lone Star commence par «beaucoup plus un pilote sur site», a déclaré Minear à TVLine. “Nous racontons l’histoire d’un incident spécifique et d’un gars spécifique qui vient faire une chose spécifique. Il y a donc beaucoup plus d’intrigue dans ce sens. “

Continuez à lire pour le 4-1-1 sur le nouveau 9-1-1, de l’inspiration du monde réel derrière sa distribution diversifiée à la première fois que vous verrez un visage familier de la procédure parentale:

UN ACCENT SUR LA DIVERSITÉ | Après avoir donné à la caserne un lifting indispensable, Owen le remplit d’un assemblage d’hommes et de femmes inspirants de tous horizons, y compris un homme transgenre noir (joué par Brian Michael Smith de Queen Sugar) et une femme musulmane à la recherche de sensations fortes (Natacha Karam du Brave). Et ce n’est pas une équipe qui se trouve être diversifiée; un représentant du ministère de la Justice explique qu’une partie du travail d’Owen consiste à répondre au besoin de diversification de longue date du ministère. (Cliquez ici pour voir de plus près la distribution de l’émission.)

“Ryan [Murphy] voulait raconter l’histoire du personnage de Rob Lowe entrant dans un état rouge et étant spécifiquement chargé de constituer une équipe progressiste », explique Minear. “Ce rouge rencontre le bleu [concept] était intéressant pour nous. La chose à propos d’Austin, cependant, c’est qu’il est en fait assez bleu. C’est une ville très progressiste, c’est ce que nous avons adoré dans la mise en scène. Vous obtenez toutes les choses rurales en dehors de la zone métropolitaine, mais vous obtenez également l’environnement urbain avec ses hipsters et sa scène musicale et tout ça. »

De plus, les conseils du MJ dans le processus d’embauche d’Owen sont inspirés d’événements réels. «Le ministère de la Justice s’est impliqué dans certains procès à Austin parce qu’il y avait un problème de diversité dans le service d’incendie», explique Minear. «Donc, tout cela est réel. Et ce n’est en aucun cas une aspersion pour Austin, car la ville a vraiment intensifié et relevé le défi. »

URGENCES DE TAILLE TEXAS | Vous avez probablement entendu – que ce soit par un autocollant de pare-chocs ou un t-shirt graphique – que tout est plus grand au Texas, et cela s’applique apparemment également aux urgences auxquelles fait face Lone Star. «Dans l’épisode 4, une tornade a frappé Austin pour la première fois en 20 ans», explique Minear. “Nous avons tellement d’autres cas que vous ne verriez pas à Los Angeles. Il y a un gros silo à grain dans l’épisode 3, et je ne savais pas à quel point l’un d’entre eux pouvait être dangereux. Si vous êtes aspiré dans un silo à grains plein de maïs, c’est comme avoir plusieurs pianos sur la poitrine. Vous pouvez être déchiré en deux. “

POTENTIEL DE CROISEMENT | Autant que nous aimerions pour Buck, Eddie et le reste de nos favoris 9-1-1 pour se rendre au Texas et se mêler à l’équipe de Lone Star, Minear dit qu’il préfère garder les deux spectacles «dans leurs propres voies , au moins pour [the spinoff]C’est la première saison », admettant qu’il y a« toujours un potentiel de croisements sur la route ». Cela dit, les fans aux yeux d’aigle de la série originale peuvent s’attendre à un« petit croisement amusant »dans un épisode à venir, en tant que« personnage de 9- 1-1 qui a fait l’objet d’un sauvetage déménage au Texas – et vous ne le savez pas, elle finit par avoir besoin d’appeler le 9-1-1 là aussi. »

Envisagez-vous de regarder la première de Lone Star de ce soir? Laissez un commentaire avec vos réflexions sur le spin-off du 9-1-1 ci-dessous.