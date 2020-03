911 Lone Star: TK Shot, Dead Or Alive? – Aperçu de la saison finale

HISTOIRES CONNEXES

En tant que personne qui a joué un personnage qui a été matraqué à mort par un conseiller de camp brandissant une hache et détenteur de démons, Ronen Rubinstein pensait qu’il était prêt pour toute torsion télévisée – puis il a rejoint le 9-1-1: Lone Star.

Le personnage de Rubinstein, un pompier gay du nom de T.K., a été abattu au hasard par un enfant effrayé lors de l’épisode de la semaine dernière de la procédure Fox, et la finale de la saison de deux heures de lundi (8 / 7c) reprend avec lui se battant pour sa vie.

“Honnêtement, j’étais excité”, raconte Rubinstein à TVLine de la torsion potentiellement mortelle. «Plus mon scénario peut être compliqué et complexe, plus je suis heureux en tant qu’acteur. Et en tant que spectateur, j’aime voir les hauts et les bas des personnages traverser les films et les émissions de télévision. J’étais donc très excité de jouer ça. Si seulement tu savais ce qui va arriver… »

En parlant de ce qui va arriver, lisez la suite de notre Q & A complet avec Rubinstein pour un aperçu de la prochaine bataille de T.K. – plus ce qu’une deuxième saison potentielle pourrait avoir en réserve pour “Tarlos”.

TVLINE | Le synopsis de la finale dit que «Owen aide T.K. réconcilier le passé pour aider son avenir “. Je pense donc que cela signifie qu’il s’en sort. Qu’est-ce qui le hante encore spécifiquement dans son passé?

Eh bien, T.K. traite maintenant de sa deuxième expérience de mort imminente. Et un enfant qui vous tire dessus lors d’un appel, ça va être assez traumatisant pour n’importe qui. C’est vraiment intelligent comment ces écrivains travaillent. Dès que T.K. devenait confortable – s’ouvrant davantage à son père, accueillant ce chien dans la caserne de pompiers – boum, ils vont tirer sur T.K. et le mettre dans le coma. C’est beaucoup à traiter, et il va se demander pourquoi il continue de se retrouver dans ces événements de mort imminente.

TVLINE | Cette tragédie pourrait-elle également amener T.K. et Carlos plus proches?

J’espere. J’ai adoré cette petite scène où Owen voit Carlos sur le seuil de l’hôpital et enregistre subtilement qu’il se passe quelque chose entre Carlos et son fils. C’était un petit moment, mais c’était en quelque sorte le cœur de cette scène, car cela montrait qu’Owen était conscient de ce qui se passait et il donnait en quelque sorte son approbation silencieuse. Cela montre également que Carlos a toujours été là pour T.K. et a probablement aussi lutté contre ses propres émotions à travers ce qui se passait. Peut-être y a-t-il vraiment un avenir pour eux, ou peut-être qu’ils continueront de faire des va-et-vient, je ne sais pas s’ils avancent trop vite.

TVLINE | Je suis heureux qu’Owen soit si favorable à T.K. Avec un duo de pompiers père-fils, il aurait été facile d’emprunter la voie du cliché et de rendre Owen désapprobateur.

Oh mon Dieu, j’en suis tellement content aussi. C’est un tel honneur de jouer à T.K, parce que nous n’avons pas affaire au cliché qui sort l’histoire où il a peur de révéler sa préférence sexuelle au monde. C’est tout à fait normal, nous pouvons donc nous concentrer sur toutes les autres choses qui le font vibrer – ses démons intérieurs, ses couches. Je suis vraiment content que nous ayons commencé ici, plutôt qu’avec un T.K. histoire qui sort. Nous l’avons déjà vu.

TVLINE | Et cette confiance lui permet d’être là pour d’autres personnes, comme Paul dans l’épisode 5. J’espère voir plus de son amitié avec T.K. et Carlos.

Oh moi aussi. Et si vous avez remarqué, dans cette scène de l’hôpital, la première main qui va sur l’épaule de Carlos est celle de Paul. C’est un beau rappel de l’épisode 5. Il y a beaucoup de petits indices sur ce qui devrait arriver dans la saison 2. Je suis sûr que nous naviguerons dans cette relation. D’une certaine manière, nous sommes les seuls à pouvoir comprendre ce que Paul veut faire. C’est une très belle relation qu’ils ont formée dans cet épisode.

Comment espérez-vous 9-1-1: Lone Star termine sa première saison demain soir? Regardez la bande-annonce ci-dessous, puis déposez un commentaire avec vos pensées.