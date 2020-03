911 Recap: Fin de la saison 3 de l’épisode 13 – [Spoiler] Retour

HISTOIRES CONNEXES

Le 9-1-1 a passé la majeure partie de l’épisode de lundi à préfigurer une tragédie inévitable, seulement aux spectateurs aveugles avec une crise complètement différente – potentiellement plus dangereuse – à la fin.

Le point central de l’heure était le voyage de camping annuel de Michael et de son fils, au cours duquel il est devenu évident pour Harry – et pour Bobby, qui a pris des précautions – que l’état de Michael s’aggravait. Non seulement il avait besoin de Bobby pour prendre le relais pendant le trajet, mais il avait également besoin d’une sieste à son arrivée au camping. Il était furieux quand il se réveilla pour découvrir que Bobby avait aidé Harry à choisir un endroit pour leur plantation d’arbres traditionnelle, mais sa colère s’apaisa rapidement, ouvrant la voie à une confession émotionnelle.

«J’ai eu 17 ans avec ma fille», a-t-il déclaré à Bobby. «Je l’ai vue devenir une jeune femme étonnante et forte. Mais mon fils… oh mec. Je veux être là avec lui. Je veux le voir grandir et je ne sais pas si je le ferai. Si quelque chose m’arrive, j’ai besoin de quelqu’un – j’ai besoin de toi – pour aider à garder mon père et moi en vie pour lui. » Michael avait précédemment expliqué à Bobby que son père était décédé avant la naissance de Harry, donc lui et Athena parlaient toujours de lui autour de Harry pour garder sa mémoire en vie.

Pendant ce temps, Chimney a emmené Maddie à un dîner raffiné pour lui dire qu’il l’aimait. Elle ne pouvait pas se résoudre à rendre les mots – son histoire d’utiliser le mot L pour apaiser les tensions et éviter la confrontation le rend un peu compliqué – mais elle a rendu le sentiment. Après avoir joué des héros à une femme coincée entre la table et le mur d’un restaurant d’hôtel en rotation, les tourtereaux se sont retirés dans leur suite gratuite, où les choses «se sont enflammées». (La parole d’Albert, pas la mienne.)

Je me préparais pleinement à la mort de Michael lors de ce voyage de camping, alors j’ai pensé que nous étions hors des bois (pour ainsi dire) quand il est devenu évident qu’il survivrait à l’heure. Je vais vous dire ce à quoi je ne m’attendais pas – pour les hommes qui ont pêché et agressé Josh pour se faire passer pour des policiers et prendre en otage le centre d’appels 9-1-1. Il y a le champ gauche, puis il y a d’où vient cette torsion. En espérant que le fait que Maddie ait dit “Je t’aime” à Chimney avant de raccrocher lui suffit d’un drapeau rouge pour qu’il puisse enquêter davantage.

Discutons: votre mâchoire est-elle toujours au sol depuis cette fin de nulle part? Déposez un commentaire avec vos réactions ci-dessous.