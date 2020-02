9lokknine devient réel avec “Moods”

9lokknine a beaucoup de musique dans la cachette qu’il libère fréquemment mais malheureusement, sa situation juridique semble le retenir. Le rappeur est sorti avec son album Mind Of Destruction fin 2019 et il a continué à laisser tomber de nouvelles musiques depuis. Alors que nous attendons un nouveau projet, il a dévoilé son nouveau single, “Moods” plus tôt dans la journée. 9lokknine présente un côté différent de lui-même, le côté le plus vulnérable, tout en se déclarant le roi du R&B.

Plus tôt cette année, il a été signalé que 9lokknine pourrait être passible d’une peine de cinq ans de prison. Le rappeur a été arrêté quelques jours après le Nouvel An, accusé d’avoir illégalement porté une arme dissimulée. Nous espérons qu’il lissera sa situation juridique et réalisera un nouveau projet cette année.

Paroles Quotable

Ce n *** juste fou, ce garçon de chatte a des sentiments de houe

Nous avons de nouveaux opps, je leur ai dit de s’assurer qu’ils ne guérissent pas

Les corps vont tomber et quand ils le font, vous les chattes le sentez

Tu penses que je mens? Tu vas être grillé qu’un biscuit brûlé

