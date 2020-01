À 19 ans, on lui a diagnostiqué une “constipation”, mais cela s’est avéré bien pire

Un mauvais diagnostic l’a amenée à trouver la mort …

Megan Pryde est une jeune femme qui, comme beaucoup d’autres personnes, a perdu la vie en raison d’une faute professionnelle médicale. Il n’avait que 19 ans lorsqu’il est décédé d’un cancer du côlon, qui n’a jamais été diagnostiqué.Le médecin a plutôt déclaré que sa douleur constante était due à la constipation.

Après avoir été diagnostiqué, le médecin lui a prescrit des laxatifs et l’a libérée, lui demandant seulement de se reposer à la maison. Personne n’aurait imaginé qu’en réalité le problème de Megan irait bien au-delà d’une simple constipation.

Des mois plus tard, ils ont reçu une nouvelle qui les a tous brisés …

Malgré les instructions du médecin, Megan a de nouveau présenté de fortes douleurs qui l’ont même fait pleurer, alors ses parents ont décidé d’aller voir un autre médecin qui, après cinq jours subissant différents examens, a diagnostiqué un cancer du côlon et il était en l’une des formes les plus chroniques, donc le traitement s’est avéré trop agressif

Sa famille est restée ensemble en la soutenant à tout moment pendant qu’elle essayait de mener une vie normale autant que possible, même en suivant un cours de conduite comme n’importe quel autre garçon. Ce n’était pas facile mais il ne pouvait pas permettre à cette maladie de détruire tous ses plans et de gouverner chaque étape de sa vie.

Megan est devenue l’exemple de nombreuses personnes car, malgré sa condamnation, elle a passé ses derniers mois de vie à organiser des activités d’information et d’éducation, son but était de collecter des fonds et de sensibiliser au cancer du côlon.

Ses amis et sa famille continuent d’admirer la façon dont cette fille a affronté sa maladie et sa vie au cours des derniers mois. Il a lutté jusqu’à son dernier souffle et malgré un très mauvais moment, il n’a jamais cessé de penser à comment aider les autres, faisant preuve de solidarité, altruiste et mature, sans oublier qu’il avait un grand et noble cœur. Malheureusement, Megan n’a pas pu sortir victorieuse de la dure bataille à laquelle elle a dû faire face, laissant toute sa famille, ses amis et ses camarades de classe détruits.

Sa mère Bey, le cœur brisé, a déclaré:

«Il n’y a pas que des mots pour exprimer nos sincères remerciements à tous ceux qui ont envoyé de beaux messages ces derniers jours pour nous apporter soutien et réconfort. Nous sommes profondément reconnaissants et je suis sûr que Megan l’est aussi, merci beaucoup », a-t-il déclaré.

«Ma fille a réussi à toucher de nombreux cœurs et cela est devenu clair avec tant de signes d’amour et de solidarité que nous avons reçus. “

«Au cours des 16 derniers mois, ma fille a lutté avec fatigue pour sortir victorieuse de cette bataille, mais malheureusement, cela n’a pas été possible. Leurs soins ont été les meilleurs et le soutien que notre famille a reçu continue d’être apprécié, nous apprécions chaque geste qu’ils ont eu avec nous. Ma fille était une grande guerrière, toujours avec le sourire aux lèvres et aidant les autres malgré tout. J’espère que vous reposez en paix mon amour, nous reverrons bientôt mon bébé », a conclu la mère de Megan.

D’autre part, la sœur de 13 ans de Megan a partagé dans ses réseaux des mots émouvants pour sa sœur:

«Si je devais choisir une sœur, je te choisirais parce que tu as toujours été la meilleure, la plus compréhensive, aimante et amusante. Tu étais le meilleur cadeau que la vie puisse m’offrir. Merci d’être toujours pour moi. Je t’aime, mon bel ange. “

La façon dont Megan a fait face aux faits est d’admirer parce qu’il n’a jamais abandonné et apprécié chaque jour de sa vie. Son magnifique travail le gardera pour toujours dans le cœur de nombreuses personnes. Repose en paix, Megan!

Maintenant, ses parents appellent toutes les personnes et ont continué leur héritage d’information sur la maladie qui a mis fin à la vie de Megan:

“Nous devons écouter deux avis médicaux, car ce qui semble être l’état le plus inoffensif pourrait mettre fin à la vie d’un être cher.”

Partagez l’histoire de Megan, le message que ses parents veulent transmettre est très important, cela pourrait sauver la vie de la vôtre.

