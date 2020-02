A 3 ans, le «Pinocchio boy» se fait opérer

Amy Poole attend avec impatience l’arrivée de son deuxième enfant. Quand il est allé chez le médecin pour un examen de routine, le médecin a remarqué que quelque chose d’étrange se passait sur le visage du bébé.

À l’échographie de la semaine 20, ils ont finalement découvert que l’appendice du bébé poussait en bois inhabituel et qu’il se déposait autour de son nez. Son état est connu sous le nom d ‘”encéphalocèle” et c’est une bosse formée par la sortie du cerveau en ne se fermant pas correctement dans un tube neutre pendant la grossesse.

Bien qu’Amy ait été avertie de la situation, elle n’a jamais imaginé à quoi ressemblerait son bébé à la naissance.

Au moment où elle le tenait, Amy était choquée, car son image était très choquante et déconcertante. Cependant, Amy a fait tout ce qu’une mère sait et devrait faire: aimer son petit comme elle est.

“Quand ils me l’ont donné après l’accouchement, à l’hôpital universitaire du Pays de Galles en 2014, j’étais tellement étonné que je pouvais à peine parler.”

À la malchance du bébé, qu’ils ont nommé Ollie, l’affection et l’acceptation de leur famille ne suffiraient pas car, malheureusement, nous vivons dans un monde très superficiel, plein de gens pervers qui blessent fréquemment les sentiments de l’enfant.

Mais pour Amy «Ollie est parfait. C’est mon petit Pinocchio et je suis fier de lui. », il a déclaré aux médias que les gens qui le connaissaient lui disaient que son fils était moche et se souvenait même qu’une personne était venue lui dire que “Votre fils ne devrait pas être né.”

Tous ces commentaires ont blessé les sentiments de cette belle famille qui ne fait que donner tout l’amour à votre bébé et lui apprendre qu’il est unique et beau à sa manière.

Ollie est un grand combattant qui a déjà subi plusieurs chirurgies réussies pour éviter d’autres infections telles que la méningite, et c’est aussi une âme incroyable. Son grand charisme fait que tous ceux qui le connaissent vraiment tombent amoureux de lui.

Sa sœur aînée Annabelle l’aime et joue avec lui en tout temps. «Ollie et Annabelle s’entendent très bien, ils jouent toujours. Annabelle a peu de jalousie pour Ollie car il reçoit presque toute l’attention. » – Amy a commenté les médias.

Aujourd’hui, trois ans, Ollie et Amy veulent que les gens comprennent qu’une condition physique ne vous différencie pas des autres; Ils ont donc partagé ce message sur leurs réseaux:

«Je ne veux pas que d’autres enfants reçoivent les terribles commentaires que nous avons dû entendre. Je pense que le meilleur endormi et la lutte contre cela est l’éducation des gens. J’aurais été beaucoup plus reconnaissant que les gens m’aient demandé ce qu’Ollie avait, et non qu’ils le rejetteraient pour être laid et le montreraient avec son doigt. »

La volonté d’Ollie et les efforts de ses parents pour qu’il se sente aimé méritent d’être applaudis. Partagez avec vos amis pour les sensibiliser au respect des autres.

