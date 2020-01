A $ AP Rocky réagit à Joe Budden en disant qu’il n’est pas une star de la musique

“Je pense que ce sont des contradictions dans sa déclaration.”



C’est officiellement le Yams Day 2020 et ce soir, une grande fête aura lieu à New York avec tous les A $ AP Mob célébrant la vie du défunt A $ AP Yams. Chaque année, l’équipage saisit certains des meilleurs talents pour se présenter aux légendaires ignames, avec des performances illuminant la soirée et surprenant les invités presque toujours. Cette année, nous attendons des décors de Metro Boomin, 2 Chainz, Pop Smoke, Bun B et bien d’autres. Le Mob s’est arrêté au Breakfast Club ce matin pour discuter de ce qui allait arriver et, comme toujours, les animateurs de radio ont pressé leurs invités sur un certain nombre de sujets qui avaient surgi au cours de l’année. Récemment, Joe Budden a sauté sur son podcast pour dire au monde qu’il ne croit pas que A $ AP Rocky est une star de la musique et que Flacko l’a incité à répondre avec un message rapide.

Charlamagne Tha God a interrogé A $ AP Rocky à propos de la remarque, à laquelle l’autoproclamé Pretty Motherfucker a répondu qu’elle l’avait bien eu. “C’est son opinion”, a respectueusement déclaré le rappeur. “Vous savez, je pense que ce sont des contradictions dans sa déclaration. C’est imparfait mais c’est son opinion. Tout le monde a des opinions.”

Immédiatement après, Flacko a ensuite adressé la réception à son album Testing, qui est généralement considéré comme un point bas dans sa discographie par les fans. Il défend le projet, disant que c’était expérimental pour lui et qu’il n’a aucun intérêt à sortir le type de musique que tout le monde fait.

