A $ AP Rocky s'adresse à une bande sexuelle présumée

A $ AP Rocky s'exprime après la fuite d'une présumée sex tape.

Plus tôt cette semaine, une vidéo explicite montrant le rappeur de Harlem aurait fait surface sur Pornhub. Bien que le visage de l'homme ne soit pas visible sur la bande, les fans ont souligné les similitudes entre les tatouages ​​de l'homme dans la vidéo et Rocky.

Comme le souligne Page Six, les médias sociaux n'ont pas hésité à partager leurs opinions sur les performances de la caméra. "Impeach asap rocky for this sextape", a déclaré un utilisateur de Twitter, tandis qu'un autre a plaisanté, "La sex tape de ASAP Rocky était plus décevante que mes notes ce semestre."

Mais malgré les similitudes, Rocky dit qu'il ne connaît pas cet homme. Jeudi, il est allé sur Twitter pour nier que la personne dans la vidéo est lui.

"MON PÉNIS ET MOI ONT RÉVEILLÉ 2 LA PERTURBATION D'ALARME D'UN CLIP VIDÉO 2D," at-il tweeté. "COMME SON AVOCAT DE LA DÉFENSE, NOUS SOMMES PRÉPARÉS 2 DENY TOUT LENT TRAITER OU MANQUER DE KILLIN THE PUSSY. UNE LONGUE LISTE DE FEMMES SATISFAITES PEUT EN ATTESTER TROP. MAIS LE VRAI PUNCHLINE EST DE VOIR PPL QUI NE L'A JAMAIS BAISÉ TAUX DE LUI. "

Il a également retweeté un fan qui a posté la vidéo virale de Keke Palmer en admettant qu'elle n'avait «aucune idée» de qui était Dick Cheney.

Rocky n'a pas été timide pour discuter de sa vie sexuelle, révélant qu'il est accro au sexe et qu'il a eu sa première orgie à 13 ans. "Je suis accro au sexe depuis un certain temps", a-t-il déclaré à Angie Martinez sur "Untold Stories of" de WE tv. Hip Hop. »« Je ne peux pas être gêné par ça. Je porte mon cœur sur ma manche. Je ne fais rien dont je ne suis pas fier de parler. "