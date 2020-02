A $ AP Rocky Songs avec Young Thug & Juicy J aurait une fuite

A $ AP Rocky n’a pas sorti de nouvelle musique depuis une minute, mais les fans du rappeur de Harlem ont trouvé des fuites très attendues sur Internet.



Depuis sa rencontre avec la police suédoise l’année dernière, A $ AP Rocky a été facile. Le rappeur new-yorkais a sorti “Babushka Boi” et est apparu dans le cadre de quelques apparitions en vedette, mais c’était tout pour sa sortie en 2019. Ses fans avaient prévu un album pour compléter sa tournée Injured Generation, mais il a fini par effectuer des choix choisis de son projet de test expérimental à la place. Sans publier de nouveau matériel en six mois, les gens sont devenus fous de nouveau matériel de la star de Harlem et, lors de la recherche de produits en ligne, certains fans ont rencontré quelques fuites.

Comme l’a rapporté HipHopNMore, la superstar a été victime de circonstances similaires plus tôt en février lorsque deux titres, intitulés “Blur” et “Death Wish”, auraient été téléchargés sur Internet de manière non officielle. Il semblerait que la même chose se soit reproduite, mais cette fois, Flacko est accompagné de deux de ses amis.

Deux fans inédits auraient été trouvés sur le web par des fans de A $ AP Rocky et ils ont tous les deux de l’aide. Le premier s’appelle “2 Piece” et il est dit qu’il inclut Juicy J. Le second est “Night School”, qui aurait un vers de Young Thug. Nous ne pouvons pas confirmer l’existence de ces chansons divulguées pour le moment.

En mai, cela aura été deux ans sans un album de A $ AP Rocky. Pensez-vous qu’il nous bénira encore cette année?

