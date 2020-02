‘A bientôt’ remplace ‘Ma maison est à toi’ le vendredi avec Isabel Pantoja comme première invitée

Moment de changements dans la grille Mediaset. À la brillante première de «Survivors 2020» jeudi 20, nous devons ajouter le retour de «Rendez-vous à nouveau », qui reviendra à Telecinco le vendredi 21 février à 22h00 Le programme présenté par Carlos Sobera soulagera «Ma maison est à toi», qui a clôturé la saison avec l’interview de Bertín Osborne avec María Jiménez.

Isabel Pantoja recevra une surprise dans “À bientôt”

Isabel Pantoja sera la première invitée de cette nouvelle étape. La tonadillera, qui attend déjà un début de jury dans “Idol Kids”, sera témoin d’une surprise émotionnelle, comme elle le souligne elle-même dans la promo: “Quelle belle surprise, je ne m’y attendais pas“En outre, il ravira les téléspectateurs avec une performance en direct d’une de leurs chansons.

Une rude concurrence

Le spectacle de Sobera fera face à un colosse comme ‘Ton visage me sonne“. Le talent d’Antena 3 en tête de série ce vendredi 14 février avec 2,2 millions de téléspectateurs et une part de 17,8%, au-dessus du phénomène de «Le débat des tentations» à Cuatro (13,5%) et de «Ma maison est à toi» (10,4%). Le dernier épisode de «See You Again», diffusé le 3 janvier, a signé 11,5% et 1,4 million de téléspectateurs.

Aussi avec Bertín Osborne

Isabel Pantoja est un récif pour Telecinco et la chaîne en profite donc. Au-delà de son rôle de jury dans ‘Idol Kids’ et de cette surprise dans ‘See you again’, son entretien avec Bertín Osborne est en attente dans les prochains épisodes de «Ma maison est à vous”, quelque chose que le présentateur avait déjà confirmé en octobre 2019.

