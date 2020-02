«A cakes with life», la série qui partage l’univers avec «Il n’y a personne ici vivant»

Il 30 août 2005 Antena 3 présente «A cakes with life», une nouvelle comédie produite par Miramón Mendi, le producteur et le même équipe que «Personne ne vit ici». Mettant en vedette Blanca Oteyza, Juanjo Puigcorbé, Rosario Pardo, Armando del Río et Olivia Molina, entre autres, la fiction raconte la crise vitale d’une série de personnages dans la quarantaine et aux modes de vie très différents. Ainsi, l’accent est mis sur Jorge (del Río) et Yolanda (Oteyza), un couple nouvellement séparé civilement, mais vivant côte à côte et partageant leur quotidien avec la famille, les amis et les voisins impliqués Activement dans votre relation.

Les deux fictions ils avaient la même équipe créative et productrice, cependant, au lieu de récolter le même succès qu’ils avaient prévu de réaliser, la fiction a été annulée après sa deuxième saison, en étant oubliée. En fait, peut-être que seuls les plus seriéfilos ou fans des productions de José Luis Moreno se souviendront que les deux comédies ont partagé plus d’aspects de ce qui semblait à l’œil nu. Pour toutes ces raisons, de FormulaTV, nous voulons remonter le temps pour nous rappeler à quoi ressemblait «Un gâteau avec la vie» et analyser ces caractéristiques que j’ai partagé avec «Il n’y a personne ici vivant» et que permis de créer un univers avec de nombreux aspects en commun.

1 Conflits familiaux, sentimentaux et du travail

Certains des protagonistes de «A cakes with life»

Le histoires chorales, désordres amoureux et sentimentaux et problèmes quotidiens Les images typiques de tout être humain attirent généralement l’attention des téléspectateurs. L’une des forces de la série qui suit cette voie est que, lorsqu’il s’agit de problèmes normaux et actuels, le public peut se sentir identifié à ce qu’il voit à l’écran. De cette façon, ce fut la base à partir de laquelle «Un gâteaux avec la vie», une comédie avec de nombreux éléments tirés de la vie réelle et combinés à des situations ridicules et, parfois, avec des colorants surréalistes.

D’une certaine façon, la formule ressemble à celle utilisée dans «Il n’y a personne ici vivant», mais en utilisant un thème complètement différent, en plus d’un une plus grande variété et quantité de caractères. Ainsi, au lieu d’être développées dans un bâtiment, les histoires se sont déroulées ici dans les chalets des protagonistes et dans leurs lieux de travail respectifs, en l’occurrence une clinique de beauté et une pâtisserie. Cependant, les relations personnelles et familiales et les réunions avec des collègues et des voisins étaient une partie fondamentale des intrigues, tout comme dans «Il n’y a personne ici vivant».

2 Un casting choral

Casting de ‘Un gâteau avec la vie’

Un cast plein de nombreux personnages variés est un autre aspect commun avec «Il n’y a personne ici pour vivre». Avoir différents personnages vous donne la possibilité de jouer avec plusieurs intrigues et de créer différents profils qui s’opposent et donnent lieu à des conflits et des situations de la plus grande variété. De plus, lorsque tous les personnages deviennent des pièces d’un puzzle qui s’intègrent parfaitement, le résultat est un produit choral, divertissant et divertissant, comme celui obtenu avec la comédie de Desengaño 21. Donc, avec ‘A cakes with the la vie a décidé suivre la même stratégie, développer une multitude de personnages.

Par conséquent, les téléspectateurs de «A cakes with life» se sont rencontrés un casting dans lequel il y avait des profils de toutes sortes et créé pour tous les goûts, du chirurgien divorcé et obsédé par son travail à l’ami de bonne humeur ou un présentateur de télévision avec de grandes aspirations. En fait, le nombre total de personnages était si large qu’il était difficile de suivre les étapes de chacun d’eux, de les voir évoluer ou même de sympathiser avec chacun d’eux.

3 Présentation dans «Il n’y a personne ici vivant»

Juan Cuesta et Juan Luis dans «Il n’y a personne ici pour vivre»

Présenter certains des personnages dans une autre fiction déjà consolidée et réussie est une stratégie qui a déjà été suivie à l’occasion comme une forme efficace de promotion. Tenant compte du fait que le producteur et les créateurs étaient les mêmes, ils ont décidé que «Ici, il n’y a personne vivant» allait être la lettre officielle d’introduction de «Un gâteau avec la vie». De cette façon, avant de lancer le premier épisode, Rafa (Juan Manuel Cifuentes) et Juan Luis (Juanjo Puigcorbé) sont devenus voisins de Desengaño 21 au cours de l’un des chapitres, qui a permis aux téléspectateurs de connaître les profils de deux des personnages principaux de la nouvelle fiction qui devaient sortir plus tard.

Plus précisément, l’événement a eu lieu dans la troisième saison, dans le chapitre intitulé “Once Upon a Plastic Surgeon”. Les deux amis sont venus dans la communauté des voisins pour s’installer en tant que locataires du 2e étage, étage que la sœur de Juan Cuesta avait mis en location. Leur séjour n’a duré qu’un épisode car ils ont été expulsés par le locataire, mais sa présence n’est pas passée inaperçue. L’empressement de Juan Luis à opérer tous les voisins a provoqué un véritable chaos, surtout chez Isabel, qui a subi une intervention esthétique dans la peur. De plus, la fête d’inauguration de l’appartement a également causé de l’inconfort, excuse parfaite pour Juan d’organiser une réunion d’urgence et de les informer que les nouveaux voisins devaient quitter le sol.

4 Croisement avec Marisa, Concha et Vicenta

Concha, Vicenta et Marisa dans «A cakes with life»

De la même manière que deux des personnages de «A cakes with life» ont été présentés dans «Il n’y a personne ici vivant», Concha, Marisa et Vicenta, les personnages mythiques joués par Emma Penella, Mariví Bilbao et Gemma Cuervo, ils ont rendu la visite en participant à l’un des épisodes de «A cakes with life». Ceux connus comme «les supernenas» ont été vus par leur sœur fiction avec l’excuse qu’ils ont visité la boulangerie. Pour être plus exact, les trois amis ont fait une apparition etn onzième épisode de la première saison, montrant son humour et son caractère particuliers et mettant les choses compliquées au serveur.

De plus, ils rencontrent Nati (Pardo), qui se présente comme organisateur d’événements et les convainc de Marisa fête son anniversaire au magasin. La célébration devient un succès de l’afflux de personnes, mais c’est compliqué pour Nati lorsque les garçons qu’il avait embauchés pour faire un strip-tease et ainsi satisfaire les souhaits de Marisa n’arrivent pas à l’heure. Pour aggraver les choses et déclencher la fureur et la colère de la fille d’anniversaire et de ses amis, le mari et le beau-père de Nati sont chargés de jouer dans la série. Leurs corps ne sont pas du tout ceux d’hommes jeunes et trapus que ceux présents à la fête s’attendaient à voir, mais Marisa décide de le prendre avec humour et de rejoindre le spectacle.

5 Ensembles et références partagés

Isabel et Marta dans la même cafétéria de «A cakes with life»

Si vous étiez un vrai adepte de «Il n’y a personne ici vivant» et que vous avez eu l’occasion de voir tous les chapitres de «A cakes with life», certains ensembles et références vous étaient probablement familiers. L’équipe a voulu profiter des ressources et a utilisé certains des ensembles qu’elle avait déjà créés de les incorporer comme scénarios des deux séries. Par exemple, la boulangerie dirigée par deux des protagonistes de «A cakes with life» C’était le lieu de rencontre de plusieurs personnages de «Il n’y a personne ici vivant». Là, nous avons pu voir Juan Cuesta rencontrer Marta, mais aussi Isabel partager le café et la conversation avec Marta elle-même. De plus, Natalia a rencontré des clients qui ont loué son ventre pour les aider à devenir parents.

À une autre occasion, ils ont essayé modifier les petits détails pour que l’emplacement passe inaperçu et il n’a pas été remarqué que c’était la même chose, mais les plus excités ont remarqué que le sol du 2ºB et le palier du bâtiment Desengaño 21 sont devenus la scène de l’une des maisons de ‘A cakes with life’. Par curiosité, dans la quatrième saison de «Il n’y a personne ici vivant», la couleur des atterrissages a changé, tout comme ils avaient l’habitude de faire du paysage une partie de l’autre fiction. De même, dans «A cakes with life» ne manquait pas non plus références à sa série soeur, utilisant des expressions popularisées par Emilio, Belén, Concha et compagnie.

6 Une tentative de répéter le même succès

Armando del Río et Blanca Oteyza dans «A cakes with life»

Comme nous l’avons vu, les deux fictions partagent de nombreux aspects et présentent de nombreuses similitudes. L’une des principales raisons de toutes ces caractéristiques communes est la intention de répéter le même succès que celui réalisé avec «Il n’y a personne ici vivant». La comédie avec José Luis Gil, Fernando Tejero, Malena Alterio et compagnie a été une véritable bombe et continue d’être aujourd’hui avec ses recharges continues, cependant, ils n’ont pas réussi à poursuivre le même sillage de succès que “ A cakes with life ” Il n’est resté diffusé que pendant deux saisons.

Les les mauvaises données d’audience récoltées sont celles qui ont précipité la fin de la série, parce qu’elle n’a pas réussi à se cajoler parmi le public, qui s’attendait peut-être à une fiction avec la même essence que «Il n’y a personne ici vivant», quelque chose de compliqué à reproduire. Car, bien qu’ils aient un univers en commun, se lancer dans une série devenue désormais un classique du petit écran était une tâche ardue et une mission quasi impossible. L’essayer était courageux et le résultat a été une bonne comédie dont le principal problème était d’avoir comme référence l’une des séries espagnoles les plus suivies et applaudie par les téléspectateurs.

