A Fall from Grace, le thriller juridique intense de Netflix. | Netflix

Sous la direction de Tyler Perry, qui a déjà abordé le sujet de la triche avec succès dans Infidel (2018), arrive Une chute de la grâce, film interprété par Crystal R. Fox (Big Little Lies, 2017).

L’histoire tourne autour de Grace Waters, qui après la infidélité de son mari, trouve chez une autre personne une nouvelle illusion; Cependant, la nouvelle romance deviendra rapidement votre pire cauchemar.

Ce film présente les performances de la candidate aux Oscars: Cicely Tyson, en plus d’Adrian Pasdar, Phylicia Rashad, Bresha Webb et Tyler Perry lui-même, qui participe au scénario.

Vous pouvez être intéressé: Netflix aborde la mythologie nordique avec la nouvelle série Ragnarok et sort la bande-annonce

Un thriller romantique avec un parti pris de drame juridique et un courant sous-jacent de violence. Si vous êtes un fan du travail de Perry, il devrait être sur votre radar, a publié Collider.

Il convient de noter que depuis près de 20 ans, Perry est l’une des personnes les plus occupées de l’industrie du divertissement et ne montre aucun signe de ralentissement.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Parce que chacun de ses projets a connu un succès retentissant, comme Gone Girl (2014) et Diary of a Mad Black Woman (2005), qui ont été lauréats de festivals de cinéma et qui ont pour principale caractéristique la participation de personnes de couleur.

Lire aussi: Ils sortent Medical Police, la nouvelle série Netflix est absurde, mais amusante

Ce film ne fait pas exception, car il a un casting et une équipe créative composée principalement d’Afro-américains, dont le directeur de la photographie Terrence Laron Burke (BlacKkKlansman, 2018).

.