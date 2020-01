À la recherche de M. Night Shyamalan – / Film

L’un des cinéastes les plus en vue associés au service de streaming Apple TV + depuis son lancement en novembre dernier a été M. Night Shyamalan. Images promotionnelles pour Serviteur, qui a publié sa finale de saison tendue vendredi, a mis en évidence les mots «From M. Night Shyamalan» sur le titre. Shyamalan a dirigé le pilote de l’émission et est l’un de ses producteurs exécutifs, tout comme il l’a fait avec Fox’s Wayward Pines.

L’intrigue de Servant tourne autour d’une nounou suspecte qui entre dans la vie d’un couple de Philadelphie. Ici, comme avec Wayward Pines, Shyamalan a pris du recul par rapport aux fonctions d’écriture. Showrunner Tony Basgallop a écrit les dix épisodes de la première saison de Servant. Pourtant, il y a des aspects du spectacle qui se sentent très bien avec le corps global de Shyamalan en tant qu’écrivain-réalisateur. C’est un autre plongeon atmosphérique dans l’horreur psychologique où le choix du cadre, la préoccupation familière de la croyance et de l’illusion, une nouvelle tendance vers des tactiques d’exploitation et des aspects moins salubres comme les accusations de plagiat (Servant fait maintenant l’objet d’un procès) tracent tous une ligne aux moments précédents de sa carrière.

Spoilers pour Serviteur, suivez.

Dans sa première saison, Servant a également employé d’autres cinéastes devenus directeurs de télévision comme Nimrod Antal (Vacancy, Predators) et John Dahl (Rounders, Joy Ride). Ce n’est donc pas comme si Shyamalan était le seul réalisateur chargé de donner vie à ce spectacle. Cependant, Servant se sent comme une ramification appropriée de la marque Shyamalan. C’est un thriller sinueux et le décor est la Pennsylvanie, où il a grandi et où il a tourné et tourné la plupart de ses films. De plus, ce cadre de Pennsylvanie est extrêmement contenu. Le spectacle s’aventure rarement à l’extérieur d’une seule maison de ville, et même quand c’est le cas, ce n’est généralement qu’un court trajet dans la rue à l’extérieur où les voitures sont garées en parallèle.

Cela correspond aux fermes isolées, aux villages, aux complexes d’appartements, aux ascenseurs, aux petites villes, aux sous-sols et aux instituts psychiatriques qui ont servi de site principal dans d’autres projets Shyamalan. (Voir: Signes, Le village, Dame dans l’eau, Diable, Wayward Pines, The Visit, Split et Glass.) Fondamentalement, Shyamalan n’a jamais rencontré un cadre confiné qu’il n’aimait pas. C’est quelque chose que j’ai écrit l’année dernière lorsque je me suis plongé dans les rebondissements, les triomphes et les dindes de sa carrière.

Même After Earth, un film se déroulant sur une planète dépourvue de vie humaine, pourrait être considéré comme un rendu à grande échelle d’un décor confiné. C’est un endroit où le monde réel n’empiète pas sur Shyamalogic. En tant que conteur, Shyamalan semble préférer des scénarios hermétiques où il peut exercer le plus grand contrôle, en utilisant sa propre logique en boucle pour créer de nouvelles lois naturelles où les règles normales du comportement humain ne s’appliquent pas nécessairement.

Chez Servant, cela se manifeste par le manque de communication entre les personnages. Toby Kebbel et Lauren Ambrose jouent Sean et Dorothy Turner et Nell Tiger Free jouent leur nouvelle nounou en direct, Leanne Grayson. Sean est un chef consultant à domicile et Dorothy est une correspondante locale des nouvelles télévisées, bien que nous ne soyons jamais sur le terrain avec elle. On la voit seulement faire des reportages à la télévision dans la maison de ville de Turners.

Rupert Grint – très loin de son rôle de Ron Weasley dans les films Harry Potter – incarne Julian, le frère de Dorothy, qui fume des pots de vin. Lui et l’enquêteur privé qu’il embauche apparaissent tous deux parfois dans les fenêtres de discussion, comme lorsqu’ils se rendent au Wisconsin pour retrouver la maison ravagée par le feu où Leanne a grandi. Sean effectue également un bref et effronté concert à la télévision en tant que juge dans une émission de téléréalité appelée Gourmet Gauntlet, où les candidats sont licenciés avec le slogan «Chef, raccroche ton couteau». Mais ces aperçus du monde extérieur ne viennent que par le biais d’écrans vidéo . L’action principale du spectacle se limite au rayon de la maison.

Shyamalan est célèbre pour ses fins de torsion, mais dans Servant, l’un des plus grands rebondissements survient dans le premier épisode lorsque nous apprenons que le bébé de Turners est, en fait, une poupée renaissante. Leur vrai fils, Jericho, est en fait décédé et Dorothy a eu une pause psychotique qui l’a maintenue dans un état de déni, traitant la poupée comme un vrai bébé. Lorsque Leanne emménage, elle maintient mystérieusement la mascarade, agissant comme si la poupée était réelle. La prochaine grande torsion survient à la fin du premier épisode lorsque Sean trouve soudainement un vrai bébé dans le berceau où se trouvait la poupée renée.

Chaque fois que Sean ou Julian essaie de confronter Leanne au sujet du bébé, elle évite leurs questions. Pourtant, ils l’ont laissée continuer à vivre dans la maison même après que l’expédition de Julian au Wisconsin ait révélé que la vraie Leanne Grayson était peut-être morte. Cette fille, cette inconnue utilisant le nom de Leanne, a apparemment volé son identité avant d’emménager et d’amener un bébé inexpliqué avec elle.

C’est ce que je voulais dire par le manque de communication entre les personnages. Si la logique du monde réel, contrairement à Shyamalogic, est autorisée à empiéter sur cette histoire, alors cela devient une chose où vous vous demandez pourquoi les personnages sont si rapides à laisser aller les questions sans réponse. Ils vaquent à leurs occupations, acceptant le nouveau statu quo d’un étranger vivant dans la maison avec un bébé inexpliqué, mais il est difficile de voir quelqu’un réagir de cette façon si c’était une situation réelle. Plus probablement, il y aurait une confrontation immédiate où les gens seraient obligés de s’expliquer.

Le fait que les personnages ne pressent pas l’affaire avec Leanne peut au moins être partiellement attribué à l’état mental fragile de Dorothy, ce qui les a mis dans une situation délicate où ils doivent maintenir le mensonge pour protéger sa psyché. Sean et Julian supposent que Leanne et son étrange oncle veulent les faire chanter, mais encore une fois, c’est quelque chose qui pourrait être éclairci par la communication. Pour aggraver les choses, la croix de foin que Leanne a mise sur le berceau du bébé semble avoir travaillé une sorte de sorcellerie éclatante sur le corps de Sean. Il perd également son sens du goût, ce qui est assez important pour un chef; mais au lieu de se précipiter chez le médecin, il semble simplement accepter cela comme la nouvelle norme.

Servant et ses personnages préfèrent jouer des choses si près du gilet et cela fait partie du problème: il n’y en a pas là, ou du moins pas assez que le spectacle est prêt à révéler. Même si les épisodes ne durent qu’une demi-heure environ, l’histoire s’étale sur dix semaines, au point que la première saison semble parfois exaspérante. Le serviteur obscurcit plutôt qu’il élucide ses mystères; les révélations viennent lentement et comparées à celles des films de Shyamalan, elles ne sont pas mises en scène avec autant de pompe, donc elles n’atterrissent pas avec autant d’impact, bonnes ou mauvaises.

Edgar Allen Poe a écrit une fois un essai intitulé «L’importance de l’effet unique dans le conte en prose», où il a soutenu, essentiellement, que les nouvelles étaient une forme d’art plus efficace que les romans parce qu’elles pouvaient offrir une «exaltation de l’âme» en une fois. Faites le lien avec le pouvoir émotionnel dilué de la narration longue, mais avec Servant, il n’y a pas ce sentiment d’épiphanie éclatante que vous pourriez ressentir à la fin d’un film comme The Sixth Sense ou Split. C’est plus une question de fait d’insérer des pièces dans un puzzle qui pourrait ne pas être terminé avant six ans.

Shyamalan a déclaré qu’il espérait que la série durerait six saisons et soixante épisodes, donc si cette saison vous laisse plus de questions que de réponses, cela ne changera peut-être pas avant 2025. Dans une interview avec Variety, Basgallop a expliqué son approche d’écriture comme ceci:

Il y a une solution facile à tous ces problèmes, et c’est pour ce couple de s’asseoir et de reconnaître la tragédie qui est entrée dans leur vie. Mais ce n’est pas ce que font ces gens. La façon dont j’écris est de trouver des moyens pour ces personnages de ne pas affronter le problème. Ils en parlent constamment.

Le déni fait certainement partie de la nature humaine, et il serait peut-être plus facile d’accepter la présence de Leanne dans la maison des Turners si elle était positionnée comme une métaphore externe des problèmes laissés sans surveillance, comme les invités non invités de la maison de la mère de Darren Aronofsky. Dans l’état actuel des choses, alors que Servant excelle à maintenir un ton cohérent et effrayant, on a l’impression qu’il se retrouve pris dans une boucle de “J’ai un secret, j’ai un secret, je ne vais pas le dire.”

Dans l’avant-dernier épisode, que Shyamalan a également réalisé, nous apprenons enfin que Jéricho est mort par négligence. Pendant que Sean était hors de la ville, Dorothy s’est un jour égarée et a laissé son fils cuire dans la voiture chaude. Nous apprenons également que la tante et l’oncle de Leanne sont les chefs d’un culte énorme, qu’ils ont simulé sa mort, et qu’elle et le culte ont croisé la route de Dorothy des années auparavant. Ce n’est pas un hasard si elle est venue travailler pour Dorothy; elle a en fait cherché un emploi avec elle parce qu’elle l’aimait depuis qu’elle était petite et Dorothy l’a interviewée pour un concours de beauté.

Malgré cela, nous ne savons toujours pas à qui appartient ce bébé que Leanne a amené dans la maison des Turners ou si elle a en fait ressuscité le vrai Jéricho d’une manière ou d’une autre, comme elle aurait pu le faire avec le chien mort et le cricket. L’émission est conçue pour que les téléspectateurs continuent à deviner d’avant en arrière et il reste à voir s’il y aura un moment où elle descendra fermement d’un côté ou de l’autre, comme Incassable quand David Dunn a embrassé sa vraie nature comme un super-héros, ou la façon dont Signs l’a fait lorsqu’il a restauré la foi perdue de son prêtre protagoniste épiscopalien. Pour l’instant, les antécédents religieux de Leanne et le refus de Dorothy d’accepter la mort en crèche de son bébé continuent les tropes jumeaux de croyance et d’illusion dans la filmographie de Shyamalan, suffisamment pour donner l’impression que c’est une extension de cette filmographie sans en être entièrement engloutie.

Au cours des dernières années, Shyamalan s’est davantage penché sur les films B et les stratégies d’exploitation, jouant avec de l’humour et un sujet plus épineux (allant parfois pour le grossier sur l’horreur, comme le dirait Stephen King). Lorsqu’un correspondant d’un journal télévisé à Servant regarde la caméra et dit: «J’ai demandé à certains humains locaux ce que cela signifie pour eux», cela ressemble au même genre de farce grotesque que vous verriez dans un film comme The Happening. De même, la façon dont Servant utilise la nourriture pour créer un effet inducteur – demander à Sean de cuisiner et de servir le placenta de son fils mort comme dessert de fête, par exemple – ne semble pas très éloignée de moments comme celui de The Visit où Shyamalan nous a montré un une couche pour adulte a pénétré le visage d’un enfant.

Il y a une scène à Servant où l’oncle de Leanne essuie toute la sauce de son poulet et procède ensuite à l’essorer inconfortablement sur son assiette. Les téléspectateurs peuvent avoir une expérience similaire avec le spectacle lui-même lorsqu’ils prennent connaissance du procès intenté contre Shyamalan, Basgallop et compagnie par un cinéaste qui prétend avoir volé son film: modeler étroitement l’intrigue de Servant après le film de 2013 La vérité sur Emanuel .

Ce serait différent s’il s’agissait d’un incident isolé, mais malheureusement, ce n’est pas la première fois que Shyamalan est accusé de plagiat. En tant que fan de ses premiers films et de Split, je dois avouer que cela m’a enlevé un peu de vent lorsque j’ai appris que la torsion dans The Village – par laquelle il a été révélé que la colonie du 19e siècle existait à l’époque moderne – avait déjà été utilisé dans un roman de YA par un auteur qui sentait que Shyamalan l’avait plagiée. Cela vous fait vous interroger sur la viabilité d’un spectacle comme celui-ci.

Servant peut-il se racheter et sortir de l’ombre de ce procès ou est-il destiné à une annulation future, comme Wayward Pines? La tension à l’articulation blanche de sa finale de la saison a été précédée d’un lot d’épisodes qui donnaient parfois l’impression de faire tourner leurs roues, se débrouillant uniquement dans l’atmosphère. Pour les fans de matériel de genre, c’est probablement la série la plus intéressante à sortir de la première liste des originaux d’Apple TV +; mais Shyamalan n’était pas impliqué dans Wayward Pines en tant que réalisateur après sa première saison et je ne serais pas surpris si son rôle devenait plus limité à mesure que la série progressait.

