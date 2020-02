A l’étage, Billie Eillish joue avec ces deux, une brune et une blonde!

La chanteuse pop américaine Billie Eillish joue avec ces deux petits en même temps: l’une est blonde, l’autre brune.

8 février 2020

Chanteuse pop américaine Billie eillish Il joue avec ces deux petits en même temps: l’un est blond, l’autre marron. Fantastique!

Tout en s’amusant avec deux chiots, Billie eillish Vous devez répondre aux questions de vos fans, ceci dans le cadre d’un segment spécial de célébrité alimenté par Buzz.

Parmi les questions auxquelles le multiple vainqueur des Grammys 2020 répond, met en évidence qui est la personne la plus influente de sa vie actuelle, pour laquelle il a répondu sans hésitation à celle d’Avril Lavinge.

Il a également révélé que sa première chanson avait été composée alors qu’il n’avait que quatre ans et qu’elle était intitulée “Quelle vie merveilleuse”. Il a parlé de la joie de jouer dans le jardin et au soleil. Rien de semblable à vos paroles actuelles, non?

Il a également donné à ses fans des conseils sur la dépression et les a assurés qu’ils doivent être à 100% que tout va s’améliorer et que les choses ne sont pas aussi sérieuses qu’elles le semblent.

