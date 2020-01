À l’intérieur d’Aaron Rodgers et du nouveau manoir de Malibu de Danica Patrick

Le couple puissant Aaron Rodgers et Danica Patrick ont ​​rendu public leur relation au début de 2018 et se sont renforcés depuis. Pendant la saison de la NFL, le couple vit dans le Wisconsin, pas à Lambeau Field où jouent les Green Bay Packers. Mais pendant l’intersaison, Rodgers et Patrick résident dans la Californie natale du quart-arrière.

Les deux ont récemment acheté une immense maison de plage dans le Golden State, qui offre des vues qui impressionneraient tout le monde. Il est également venu avec un prix accrocheur comme l’une des propriétés les plus chères vendues dans la région. Voici ce que les Packers signalent à l’appelant et au conducteur de voiture de course à la retraite ont payé pour la magnifique maison et ce que leur manoir Malibu possède.

Aaron Rodgers et Danica Patrick | Kevin Mazur / .

Rodgers a déjà acheté une maison en Californie

Comme mentionné ci-dessus, A-Rod est originaire de Californie et possède déjà une maison à Del Mar qu’il a rachetée en 2009.

Cette propriété, évaluée à 10 millions de dollars, a une superficie habitable de 5 771 pieds carrés et comprend quatre chambres, cinq salles de bains, une piscine, un jacuzzi, un sauna, un cinéma maison, un green, une salle de sport, une cage de frappeur, un terrain de basket et un spa.

On pourrait penser que cet endroit a tout ce dont on aurait besoin, mais Rodgers et Patrick ont ​​décidé de prendre un autre pad directement sur la plage à Ritzy Malibu.

Le prix élevé et ce que la maison de Malibu comprend

En décembre 2019, TMZ a rapporté que Patrick et Rodgers avaient acheté ensemble une propriété en bord de mer à Malibu. Selon le média, le couple a payé 28 millions de dollars pour la villa appartenant auparavant à la star britannique Robbie Williams, qui l’a achetée en juillet 2019 pour 20 millions de dollars. Avant Williams, le chef du contenu de Netflix, Ted Sarandos et même Janet Jackson, l’ont appelé un jour.

La transaction de 28 millions de dollars aurait eu lieu en novembre et était la troisième en importance à Malibu l’année dernière, juste derrière le complexe de Ron Meyer pour 100 millions de dollars et le propriétaire majoritaire des Golden State Warriors, Joe Lacob, achetant sa résidence de Carbon Beach pour 29,1 millions de dollars.

La maison de plage de Rodgers et Patrick est de 4636 pieds carrés et dispose de quatre chambres et quatre salles de bains, un plan d’étage ouvert avec un salon, un coin repas et une cuisine gastronomique. Il dispose également d’une maison d’hôtes de 2 chambres. Et les deux peuvent profiter d’une piscine dans leur nouvel endroit avec vue sur l’océan.

Cliquez ici pour voir des photos de l’intérieur et de l’extérieur de la propriété.

Les cloches de mariage sont-elles les prochaines?

Voir ce post sur Instagram

Joyeux anniversaire à mon meilleur ami et à ma personne préférée au monde !!!!! C’est toi que je veux raconter mes meilleurs et pires jours en premier. Je suis tellement reconnaissante que l’univers vous ait fait !!! La poussière d’étoile a tout déclenché, mais vous n’avez fait que l’améliorer chaque année de votre vie. Merci d’être l’homme attrayant, généreux, attentionné, patient, amusant, drôle, spontané, talentueux, intelligent et uber, avec lequel je peux traverser la vie. Ce voyage nous sommes sur…. c’est vraiment très bon. Je t’aime. ❤️ Le plus heureux des anniversaires à ce jour !!!!!!

Un post partagé par Danica Patrick (@danicapatrick) le 2 décembre 2019 à 6h17 PST

Maintenant qu’ils ont acheté une maison ensemble, certains fans se demandent s’il y aura des cloches de mariage dans leur avenir. C’est quelque chose que Patrick espère un jour.

«Je veux dire que j’espère que telle est l’intention. Regardez là [are] aucune garantie dans la vie, mais tant que vous avez cette intention, c’est ce qui compte, non? “, a-t-elle déclaré dans une interview avec E! Nouvelles.

Si la star de la NFL et Patrick devaient faire le noeud, ce serait son premier mariage et son second car elle était auparavant mariée à un physiothérapeute nommé Paul Hospenthal. Ils se sont mariés en 2005 et leur divorce a été finalisé en 2013.

Lire la suite: Qui a une valeur nette plus élevée Aaron Rodgers ou Danica Patrick?