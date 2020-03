À l’intérieur de la nouvelle théorie du MCU

Depuis la fusion Fox / Disney, des rumeurs ont couru concernant l’introduction des X-Men dans l’univers cinématographique Marvel. Comment les mutants rejoindront-ils le paysage existant? Où étaient-ils tout ce temps? Comment la chronologie actuelle du MCU donnera-t-elle naissance à un genre mutant entier qui n’a pas encore été mentionné à quelque titre que ce soit?

Tom Holland assiste à la conférence de presse «Spider-Man: Retrouvailles» | Chung Sung-Jun / .

Qui se joindra en premier et pourquoi seront-ils essentiels aux Avengers établis? Une nouvelle théorie – de la merveille cosmique (s’appuyant sur la prévoyance des passionnés et les fuites établies de Marvel) – suggère que les X-Men pourraient venir jouer dans Spider-Man 3. La théorie suggère qu’un Parker en fuite ressemblera vers le docteur Strange pour de l’aide, le conduisant au professeur Xavier. Décomposons la théorie, en commençant par où Spider-Man: loin de chez soi s’est arrêté.

«Spider-Man: loin de chez soi» a criminalisé Parker, et sa situation restera la même dans «Morbius» de Sony

À la fin de Spider-Man: loin de chez soi, un Mysterio décédé parvient à révéler l’identité de Spider-Man et à criminaliser le web-slinger en tant que meurtrier d’outre-tombe. Ainsi, la prochaine fois que les fans verront Parker, il sera un fugitif en fuite – à la fois des méchants voulant le tuer, ainsi que des flics qui veulent le placer au-delà des bars.

Dans les remorques Morbius, la situation actuelle de Spider-Man dans le MCU refait surface, car son image sur un mur comporte le mot «meurtrier» peint à la bombe dessus, et une publicité de bus se lit «Où est Spider-Man? ” Avec les deux univers connectés, le Sony Spider-Verse fait allusion au MCU et, plus précisément, aux fausses accusations qui caractérisent Peter Parker. Cela signifie que lorsque le troisième film de Spider-Man arrivera sur des écrans argentés, Parker sera en fuite – probablement incapable de voir ses amis et sa famille – combattre les ennemis et éviter la police – tout en essayant d’effacer son nom.

La théorie part de ce point d’origine. Spider-Man aura besoin d’aide, et il peut regarder vers un homme qui réside à New York qui est capable de l’aider – un homme capable de manier les arts mystiques: le docteur Strange.

Le docteur Strange présentera-t-il Parker au professeur Xavier, qui le gardera en sécurité à la Xavier’s School for Gifted Youngers?

La merveille cosmique continue d’expliquer la théorie, notant que Parker sera en fuite et en danger, ce qui l’amènera au docteur Strange à la fin du film (ou dans une scène post-crédits).

Le docteur Strange – qui serait en train de former Les Illuminati dans le multivers de la folie (un groupe auquel le professeur X est intimement lié) amènera Parker au professeur Xavier. Xavier peut utiliser ses pouvoirs pour protéger Parker du monde – pour garder son emplacement caché.

Parker peut également socialiser avec d’autres jeunes surdoués à l’école. Il aura probablement besoin de nouveaux amis à la suite de son identité révélée et d’une incapacité à voir sa famille et ses pairs à l’école.

Parker sera également en mesure de perfectionner ses pouvoirs et d’apprendre ce que signifie être un héros et un chef sous la direction du professeur X – l’un des hommes les plus sages dont le leadership se situe dans une ligue à part dans les bandes dessinées Marvel. Ainsi, Spider-Man sera prêt s’il doit diriger les New Avengers dans un futur mash-up MCU. Spider-Man devenant un leader a été suggéré dans plusieurs fuites, et qui pourrait mieux le préparer pour le rôle que le professeur X?