À l’intérieur de la querelle de longue date de Mo’Nique avec le magnat des médias, Oprah Winfrey

Oprah Winfrey peut être aimée par des gens du monde entier, mais il y a des individus qui ne sont pas les plus grands fans d’elle – y compris le comédien, Mo’Nique.

Au fil des ans, Mo’Nique n’a pas eu peur de faire part de ses mauvais sentiments pour l’ancien animateur de talk-show et l’a certainement fait à plusieurs reprises.

Mo’Nique et Oprah Winfrey | Paul Archuleta / FilmMagic; Rachel Luna / . Image

Alors que nous pensions que Mo’Nique et Winfrey auraient enterré la hache de guerre et qu’ils se seraient réparés, il semble que ces deux-là ne soient pas du tout proches de trouver une doublure argentée.

Leur querelle a commencé en 2009

Avant que les choses ne frappent les fans, Mo’Nique et Winfrey étaient en fait de bons amis et ont établi un lien étroit les uns avec les autres sur leur ouverture d’avoir été agressée sexuellement par des membres de la famille.

Les célébrités ont ensuite travaillé ensemble sur le film de 2009 Precious et la comédienne a même remercié la magnat des médias dans son discours d’acceptation lorsqu’elle a remporté l’Academy Award de la meilleure actrice dans un second rôle.

Bien qu’il ne semble pas y avoir de mauvais sang entre ces deux femmes, Mo’Nique a révélé dans une vidéo que sa relation avec Winfrey avait pris un tour après la sortie du film.

La querelle des deux stars est apparue pour la première fois en 2009 lorsque Mo’Nique a réalisé une vidéo Periscope avec son mari, Sidney Hicks, pour discuter de son boeuf avec Winfrey en détail.

Au cours de la vidéo, Mo’Nique a raconté qu’Oprah l’a appelée un jour pour lui demander si elle pouvait inviter son frère, Gerald, à son émission pour discuter des accusations du comédien d’agression sexuelle.

“J’ai reçu un appel téléphonique de votre frère, le frère qui vous a agressé, Gerald”, se souvient la star de The Parkers. «Il veut savoir s’il peut participer à l’émission. Et avant d’accepter qu’il vienne dans l’émission, je dois vous appeler pour obtenir votre approbation. »

Selon Mo’Nique, elle a autorisé Winfrey à parler à son frère mais ne savait pas que le magnat des médias avait également invité ses parents à l’émission, avec qui elle n’était «pas en bons termes».

«Si Oprah Winfrey m’avait dit:« J’ai ta mère », j’aurais dit:« Ferme cette merde, parce que je ne veux pas que le monde voie ma mère, étant tellement avide d’argent qu’elle est prête à faites n’importe quoi pour participer à votre émission », a-t-elle poursuivi.

Mo’Nique affirme qu’Oprah lui a «rendu la vie plus difficile»

Mo’Nique continue d’avouer qu’elle a été choquée en voyant ses deux parents dans la série et qu’elle a confronté Winfrey à ce sujet lors d’une soirée des Oscars en 2014.

Tout en donnant des conseils à l’actrice Lupita Nyong’o sur la nomination aux Oscars, Mo’Nique s’est tournée vers Winfrey – devant une salle pleine de monde – et a dit: «Sœur, vous et moi devons avoir une conversation.»

La comédienne a ensuite déclaré à Oprah – toujours devant tout le monde – qu’elle se sentait trahie par elle et était extrêmement bouleversée qu’elle soit allée derrière son dos pour inviter sa mère à l’émission.

Après avoir fini d’affronter Winfrey, Mo’Nique a déclaré que la pièce était calme avant que l’animateur de talk-show ne réponde: «Si vous pensez que j’ai fait quelque chose pour vous offenser, je veux vous présenter mes excuses.»

En février 2019, Mo’Nique a ravivé sa querelle avec Winfrey en disant à Steve Harvey dans une interview qu’elle avait contesté le magnat des médias sur le fait qu’elle avait prêté main forte au comédien étant «étiqueté comme difficile» et finalement mis sur liste noire de la industrie du divertissement.

«J’ai dit non à des gens très puissants. J’ai dit non à Oprah Winfrey. J’ai dit non à Tyler Perry. J’ai dit non à Lee Daniels et j’ai dit non à Lionsgate », a-t-elle expliqué à Harvey. «Et la difficulté est survenue lorsque des gens qui me ressemblaient – comme Oprah, Tyler, Lee et moi avons réussi à mettre mon frère Steve sur la liste – vous saviez tous que je n’avais pas tort.»

L’humoriste a récemment appelé Winfrey pour la façon dont elle traite les gens

Bien que Winfrey ait présenté ses excuses à Mo’Nique dans le passé, la comédienne nourrit toujours des sentiments négatifs pour son ancienne amie et l’a clairement expliqué dans son dernier article sur les réseaux sociaux.

Dans une longue «lettre ouverte» à l’animateur de talk-show, partagée sur Instagram, Mo’Nique appelle Winfrey pour la façon dont elle traite les personnes «accusées des mêmes» crimes.

Voir ce post sur Instagram

Cher @oprah, je me suis senti obligé de vous écrire cette lettre ouverte après avoir observé la disparité dans la façon dont vous semblez traiter les gens, qui ont été accusés des mêmes allégations. Vous avez fait une interview sur le CBS Morning Show et vous avez été interrogé sur Harvey Weinstein par Norah O’Donnell, et vous avez dit en ce qui le concerne que vous “essayez toujours de regarder l’arc-en-ciel dans les nuages, quelle que soit la” doublure argentée ” . Vous avez également dit «si nous faisons tout cela avec Harvey Weinstein, nous avons perdu le moment». Lorsque vous faites ou alliez faire partie d’un documentaire sur Michael Jackson et Russell Simmons, comment cela ne fait-il pas tout? Fait intéressant, le frère M.J. a été acquitté et décédé, alors comment est-il pas hors limites? Russell et Harvey sont accusés de la même chose, alors en toute équité comment ne «soutenez-vous» pas les accusateurs des deux comme vous l’avez dit avec R.S. ou vous recherchez la doublure argentée pour les deux comme vous l’avez dit pour H.W.? La seule différence entre les deux est la couleur de la peau et non H.W. ont beaucoup plus d’accusateurs? Mon expérience personnelle avec vous est que vous m’avez regardée comme une femme noire être accusée d’être difficile pour ne pas promouvoir “Precious” internationalement pour Lions Gate, à Lions Gate, Tyler Perry et votre demande, malgré le fait que mon accord ait été avec Lee Daniels Divertissement. Et comment allez-vous pour les femmes noires quand vous entendez Tyler sur audio dire que j’avais raison et qu’il allait parler mais vous ou lui n’avez toujours pas dit un mot? Quand j’avais seize ans et que je vous rencontrais à votre spectacle local à Baltimore, je vous ai dit que je voulais être comme vous quand j’ai grandi. Vous avez répondu: «vous devez travailler vraiment très dur». Mon moi de seize ans ne savait pas que, dans votre silence face à des actes répréhensibles, cela rendrait ma vie «plus difficile». Enfin, veuillez envisager de vous tenir aux côtés des personnes qui ont raison et pas seulement des «bonnes personnes». Je t’aime à la vie, Mo’Nique

Un post partagé par Mo’nique (@therealmoworldwide) le 3 février 2020 à 16h08 PST

Mo’Nique révèle qu’elle se «sentait obligée» d’écrire ce post après avoir regardé l’interview d’Oprah sur CBS This Morning et entendu le magnat dire qu’elle essayait de trouver une «doublure argentée» dans chaque situation après avoir été interrogée sur Harvey Weinstein.

“Vous avez également dit” si nous faisons tout cela avec Harvey Weinstein, alors nous avons perdu le moment “”, écrit Mo’Nique, avant de claquer la décision de Winfrey de produire un documentaire #MeToo sur Russell Simmons. “Quand vous êtes ou alliez faire partie d’un documentaire sur Michael Jackson et Russell Simmons, comment est-ce que cela ne fait pas tout pour eux?”

Mo’Nique partage ensuite son «expérience personnelle» avec Winfrey en expliquant comment l’ancien talk-show l’a traitée dans le passé.

«Vous m’avez regardée en tant que femme noire, accusée d’être difficile à ne pas promouvoir Precious à l’échelle internationale pour Lions Gate, à Lions Gate, Tyler Perry et à votre demande, malgré le fait que mon accord ait été avec Lee Daniels Entertainment», explique-t-elle. “Comment allez-vous pour les femmes noires quand vous entendez Tyler sur audio dire que j’avais raison et qu’il allait parler mais vous ou lui n’avez toujours pas dit un mot?”

L’humoriste continue en disant qu’elle a autrefois voulu être «tout comme» Winfrey et n’a jamais pensé que sa perception de l’animateur de talk-show allait changer jusqu’à ce qu’elle voit comment les gens, y compris elle-même, étaient traités.

«Mon moi de seize ans ne savait pas que dans votre silence face à des actes répréhensibles, cela rendrait ma vie« plus difficile », a-t-elle écrit. «Enfin, pensez à vous tenir aux côtés des personnes qui ont raison et pas seulement des« bonnes personnes ».»