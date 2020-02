À l’intérieur de l’évasion secrète de la Saint-Valentin de Kim Kardashian et Kanye West

La Saint-Valentin peut ne pas sembler être un gros problème pour la plupart des gens, mais pour Kanye West, c’est un autre exemple où il peut surprendre Kim Kardashian West avec un geste d’amour mémorable. West a surpris sa femme avec un voyage cette année pour la Saint-Valentin, l’emmenant à Cabo San Lucas, au Mexique, selon People.

Kim Kardashian West et Kanye West | Taylor Hill / FilmMagic

Kardashian West n’est pas étrangère au partage de la majeure partie de sa vie à la fois devant la caméra et via les réseaux sociaux. Le week-end de la Saint-Valentin n’était pas différent. Le couple a partagé un week-end de détente avec vue sur les vues panoramiques de leur complexe. La star de L’incroyable famille Kardashian a documenté leur escapade, partageant une photo d’un coucher de soleil sur l’océan avec son histoire Instagram. Kardashian West se détendait sur un lit, les jambes tendues, tandis que son mari était assis au bord, regardant l’océan. Elle a légendé des photos avec “Petit coin de paradis pour la Saint-Valentin”. Plus tard, Kardashian West a publié une autre photo de la piscine à débordement qui surplombait l’océan.

Un autre week-end glamour

Le week-end précédant la Saint-Valentin, le couple a assisté à la soirée des Oscars Vanity Fair 2020, où chacun arborait des cadeaux reçus les uns des autres pour Noël. Kardashian West portait la robe vintage Alexander McQueen que West allait lui, tandis que West portait un collier en chaîne de sa femme.

C’est la première Saint Valentin du couple en famille de six personnes

Kardashian West et son mari sont tous deux extrêmement dévoués à chacun des enfants de leur famille. La dévotion du couple cette année a été amplifiée, car c’était une Saint-Valentin spéciale pour la nouvelle famille de six personnes. En mai 2019, ils ont accueilli leur fils Psaume. Il a rejoint son frère Saint et ses sœurs Chicago et North cette année alors qu’ils célébraient cette journée d’amour.

Kanye West est un pro à la Saint-Valentin

Ce n’est pas la première fois que West surprend sa femme par un geste romantique pour la Saint-Valentin. L’année dernière, il a engagé Kenny G pour jouer de son saxophone dans leur maison. Kardashian West a documenté toute l’expérience sur son histoire Instagram, capturant l’artiste de jazz séduisant alors qu’il jouait dans une pièce remplie de roses rouges, blanches et roses.

Les surprises de Kanye West ne sont pas réservées aux vacances

West est devenu connu pour surprendre sa femme non seulement pour la Saint Valentin mais à tout moment. Son amour pour elle ne connaît pas de frontières, et les façons dont il choisit de la surprendre le démontrent. De la proposition de mariage de West au stade AT&T à un collier inspiré d’un message texte, il prend beaucoup de temps, de considération et de fierté pour créer ces moments spéciaux pour sa femme.

Qu’a fait le reste de la famille Kardashian Jenner pour la Saint Valentin?

Les vacances de la Saint-Valentin sont très importantes pour le clan Kardashian Jenner. Khloé Kardashian a échangé des cadeaux avec Kardashian West, tandis que Kris Jenner a répandu l’amour en surprenant ses petits-enfants avec des cupcakes et de gigantesques nounours. Kylie Jenner a présenté un look emblématique sur son Instagram. Kendall Jenner a célébré la fête de la Saint-Valentin avec Ben Simmons, son petit ami et basketteur encore et encore.

Avec les vacances derrière lui, West a probablement réfléchi à la façon dont il pourrait surprendre sa femme pour son anniversaire en octobre.