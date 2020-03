À l’intérieur des retrouvailles maladroites du prince William et de Kate Middleton avec le prince Harry et Meghan Markle

Le prince William et Kate Middleton ont récemment connu une réunion maladroite avec le prince Harry et Meghan Markle. Le duc et la duchesse de Cambridge ont brièvement échangé avec Harry et Meghan, duchesse de Sussex, au service de la Journée du Commonwealth, un événement qui sera le dernier du couple en tant que membres actifs de la famille royale. Avec Harry et Meghan prêts à quitter la famille royale, voici un aperçu de leur réunion avec les Cambridges.

Le prince Harry, Meghan Markle, le prince William et Kate Middleton | Phil Harris / Pool / . via .

La famille royale s’unit pour la Journée du Commonwealth

La plupart des membres supérieurs de la famille royale étaient sur place pour le service du Commonwealth Day. Bien que le prince Charles et Camilla Parker Bowles se soient joints à la reine Elizabeth pour la procession, le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, se sont retirés de la marche à la dernière minute.

Harry et Meghan ne faisaient pas non plus partie du cortège et étaient

assis devant William et Kate à l’intérieur de l’abbaye de Westminster.

L’ancienne actrice a enfilé une robe verte pour l’événement, assortissant sa robe avec un chapeau du créateur William Chambers. Meghan et Harry étaient assis une rangée derrière le prince William et Kate, avec le prince Edward et sa femme, Sophie, comtesse de Wessex, à côté d’eux.

L’événement est la dernière fois que Meghan et Harry apparaîtront à côté

d’autres membres supérieurs de la famille royale. Alors que les retrouvailles se sont déroulées sans

tout faux pas majeur, les interactions entre les Cambridges et les Sussex

étaient un peu maladroits.

À l’intérieur des retrouvailles maladroites du prince William et de Kate Middleton

En dépit d’être dans une rangée l’un de l’autre, le prince William et Kate

interagissait à peine avec Harry et Meghan. Selon Express,

les couples ont brièvement dit bonjour à leur arrivée mais ont à peine dit quoi que ce soit

après ça.

En fait, Harry et Meghan étaient beaucoup plus intéressés par Edward et

Sophie plus que quiconque. Peu de temps après l’événement, Patricia Treble, experte en

les membres de la famille royale ont souligné à quel point les Sussex et Cambridges étaient inconfortables.

“AWKWARD: le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex sont dans la deuxième rangée de sièges royaux”, a écrit Treble sur les réseaux sociaux. «Le prince Edward tient à discuter avec eux tandis que le prince William et Kate, la duchesse de Cambridge semblent n’avoir aucune interaction avec Harry et Meghan.»

À un moment donné pendant le service, Harry était si profondément

conversation avec Edward qu’il avait son bras enroulé autour de la chaise de Meghan afin

qu’il pourrait avoir une meilleure vue. Pendant tout ce temps, le prince William et Kate

eux-mêmes dans la rangée directement en face des Sussex.

Harry et Meghan, bien sûr, doivent quitter la famille royale

à partir du 31 mars. Les deux devraient revenir au Canada bientôt pour se réunir

avec leur fils, Archie Harrison, qui a été confié à une nourrice.

La reine Elizabeth a-t-elle envoyé un message caché au prince Harry et

Meghan Markle?

Lors du discours de la Reine Elizabeth au Commonwealth, Sa Majesté

a souligné l’importance de l’unité, malgré la diversité qu’ils partagent. Selon

exprimer,

elle a également apparemment ajouté un message secret à Harry et Meghan.

Quand elle a mentionné toute la «connectivité» que le

Les nations du Commonwealth partagent, la reine Elizabeth a expliqué comment toutes les décisions

ils font avoir des conséquences.

«Pour l’avenir, cette connectivité signifie que nous sommes également

conscient, peut-être comme jamais auparavant, que partout où nous vivons, nos choix et nos actions

affecter le bien-être des personnes et des communautés vivant loin, et dans des

différentes circonstances », a-t-elle déclaré.

Bien que la reine Elizabeth n’ait pas mentionné Harry et Meghan par leur nom, elle aurait pu se référer subtilement à leur déménagement en Amérique du Nord. Les deux sont actuellement logés dans une maison au Canada, un pays du Commonwealth, et devraient passer la majorité de leur temps quelque part en Amérique du Nord.

La sortie de Harry et Meghan, quant à elle, sera réexaminée dans 12

mois. A cette époque, la reine Elizabeth espère sans aucun doute que la paire reconsidérera

quitter la famille royale.

Le prince Charles évite les contacts physiques lors de la Journée du Commonwealth

un service

Alors que de nombreux observateurs royaux sont tristes de voir le couple partir, le prince William et Kate augmenteront leur charge de travail royale dans les mois à venir. Leurs horaires chargés, cependant, peuvent être entravés par le coronavirus, quelque chose qui a été un sujet d’intérêt pendant le service de la Journée du Commonwealth.

Au cours du processus, les fans ont remarqué que Charles refusait de

serrer la main des gens dans le public. Au lieu de cela, il a été vu en train de donner

tout le monde un salut namaste pour éviter tout contact physique.

La peur des coronavirus survient au milieu des préoccupations concernant le prince William

et la prochaine visite de Kate en Australie. Les deux sont programmés pour visiter le

pays pour sensibiliser le public aux feux de brousse qui ont dévasté le

zone.

Mais avec l’Australie face à une augmentation des cas de coronavirus, il est possible que William et Kate reportent leur voyage à une date ultérieure.

Le prince William et Kate Middleton n’ont pas commenté la

rapports entourant leur récente réunion avec le prince Harry et Meghan Markle.