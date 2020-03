À l’intérieur du grand écart d’âge entre l’ancienne star du NCIS Michael Weatherly et sa femme Bojana Jankovic

Bien que maintenant le personnage principal de la série à succès CBS, Bull, de nombreux fans de Michael Weatherly se souviendront toujours de l’acteur pour son rôle de catalyseur de carrière en tant qu’agent Tony DiNozzo dans NCIS. Bénéficiant d’une carrière télévisée réussie, l’acteur a beaucoup progressé depuis ses débuts à Hollywood dans Dark Angel de Fox – qui mettait en vedette une des amours célèbres de Weatherly, Jessica Alba.

Weathera daté Alba – qui avait alors 18 ans – après leur rencontre sur le Fox Show. Alors que l’acteur a proposé, la relation n’a pas fonctionné, et Weatherly a continué à ce jour et à épouser Amelia Heinle (actrice américaine connue pour avoir joué dans le feuilleton The Young and the Restless).

Michael Weatherly et Bojana Jankovic | Groupe d’images LA / Walt Disney Television via .

Amelie Heinle et Michael Weatherly se sont mariés de 1995 à 1997. Michael Weatherly est maintenant marié à Bojana Jankovic; les deux se sont mariés en 2009. Alors, comment se sont-ils rencontrés? Qui est Jankovic et que fait-elle dans la vie? Et, à quel point Weatherly est-il plus âgé que le dernier amour de sa vie?

Dans la relation de Michael Weatherly et Bojana Jankovic

Bojana Jankovic est une scénariste et une assistante réalisatrice connue pour TVWWW et Do Not Leave Me with Strangers. Jankovic est également apparu sur Entertainment Tonight et Extra avec Billy Bush. Elle est également un médecin primé qui est certifié double board en médecine interne et intégrative. Elle a fondé le Eleven Eleven Wellness Center.

Jankovic et Weatherly se seraient rencontrés dans un bar à Vancouver en 2007 (au moins c’est l’une des histoires les plus souvent rapportées). À l’époque, Weatherly aurait profité de la vie de célibataire, selon Heavy.com. Le couple a expliqué que leurs débuts de relation impliquaient «plusieurs continents» et étaient assez compliqués. En fin de compte, cela devait clairement être le cas.

En 2009, le couple a fait le noeud et ils ont acheté une maison à Hollywood Hills en 2012. Cependant, quand ils ont fait le noeud, Jankovic était encore assez jeune, car il y a une différence d’âge importante entre Weatherly et sa maintenant épouse.

Michael Weatherly est né en 1968, ce qui lui fait 51 ans. D’un autre côté, Jankovic est née le 7 mai en 1983. Jankovic a 36 ans aujourd’hui, mais elle était encore dans la vingtaine lorsqu’elle s’est mariée avec Weatherly en 2009.

Peut-être qu’il y a quelque chose de vrai dans le vieil adage selon lequel les femmes mûrissent plus vite que les hommes. Il y a un écart d’âge de 15 ans entre le couple heureux; cependant, cela semble fonctionner, car ils sont ensemble depuis plus d’une décennie et ont maintenant des enfants ensemble.

Combien d’enfants Michael Weatherly a-t-il?

Quant à Liam Weatherly et Olivia Weatherly, le premier est le fils de 6 ans de Weatherly et Jankovic, né en 2013, et le dernier est leur fille de 7 ans née en 2012. Michael Weatherly a également un fils de son précédent mariage avec Heinle, August Manning Weatherly, qui a 24 ans.

Michael Weatherly a donc trois enfants. Son aîné se trouve être plus âgé que sa femme actuelle que lui; cependant, tout se passe à Hollywood! Il est assez difficile de trouver l’amour à Tinseltown, et la prise en compte des différences d’âge minimise trop le bassin de candidats potentiels. Alors, souhaitons au couple encore plusieurs années ensemble.