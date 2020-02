A-Listers, A-Holes et A-gatha Christie / Film

Depuis Star Wars: The Last Jedi, un tas de manbabies s’énervent sur les personnages minoritaires, l’autonomisation des femmes et les pleurnichards intitulés douchebros, scénariste / réalisateur Rian Johnson a décidé d’aller plus loin avec Couteaux sortis.

Le polar dans la veine d’Agatha Christie n’est pas aussi mystérieux qu’il n’y paraît, surtout depuis que nous découvrons qui est le tueur à mi-chemin du film. Mais bien sûr, l’intrigue au centre de Knives Out est un trou de beignet dans un trou de beignet, donc il y a encore quelque chose à découvrir par le détective Benoit Blanc (Daniel Craig), même s’il n’est pas aussi bon détective qu’il n’y paraît. Mais nous laisserons les couteaux sortir Honest Trailer prenez-le d’ici.

Knives Out Honest Trailer

Il n’y a pas eu autant de blancs à l’écran depuis le dernier film de Wes Anderson. Comme les fans de Star Wars, ils veulent tous que les choses aillent leur chemin, mais le patriarche de la famille a d’autres plans, et cela n’implique pas d’écouter aucun d’entre eux. Au lieu de cela, cela donne à une femme tout l’argent et le pouvoir de faire ce qu’elle veut. Parlez d’une torsion du couteau.

Ce n’est certainement pas l’intention de Rian Johnson, mais c’est une coïncidence amusante, surtout compte tenu de toute la haine inutile que le cinéaste a reçue après Star Wars: The Last Jedi. Maintenant, Johnson est celui qui rit, parce que Knives Out a ouvert ses portes quelques semaines avant Star Wars: The Rise of Skywalker, mais il joue toujours sur plus d’écrans et se situe plus haut dans le palmarès du box-office. Qui veut résoudre ce mystère?

Articles sympas du Web: