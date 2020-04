À l’italienne! Apprenez à faire une pizza rapide et délicieuse au micro-ondes

Il n’y a plus d’excuses, vous pouvez déguster une délicieuse pizza dans le confort de votre maison

14 avril 20208: 14 AM

La pizza est l’un des fast-foods les plus délicieux, et si vous n’avez pas de four, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours la faire à la maison à l’aide de votre micro-ondes. Si vous êtes un amateur de pizza, vous adorerez cette recette.

Pizza au micro-ondes

Ingrédients:

600 g de farine

1 cuillère à soupe Du sel

½ cuillère à soupe de levure

4 cuillères à soupe de lait

1 cuillère à soupe d’huile

200 cc d’eau

1 tasse de sauce tomate

½ kilo de fromage mozzarella

1 pincée d’origan

facultatif: jambon

Pizza au micro-ondes

Préparation: La première chose que nous devons faire est de préparer la pâte à pizza, pour cela nous mettons dans une tasse les 600 g de farine, puis ½ cuillère à café de levure et 1 cuillère à soupe de sel, enfin ajouter les 4 cuillères à soupe de lait et 1 d’huile.

Pizza pour les plus petits de la maison

Une fois que tous les ingrédients mentionnés ont été ajoutés, nous devons procéder au mélange à l’aide d’une palette jusqu’à ce qu’une masse uniforme se forme, puis vous devez la laisser reposer jusqu’à ce qu’elle pousse un peu, puis vous devez la diviser en 4 parties.

Vous pouvez utiliser le plat à micro-ondes pour placer la pâte et ainsi procéder à l’ajout de la sauce tomate, puis du fromage mozzarella, en plus si vous le souhaitez vous pouvez ajouter un peu de jambon et de maïs.

Portez-le au micro-ondes pendant environ 5 minutes et c’est tout, nous avons déjà une délicieuse pizza en quelques minutes, enfin pour lui donner cette saveur de pizza exquise ajoutez une pincée d’origan.

.