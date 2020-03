“A Million Little Things” Finale de la saison 2 – David Giuntoli est-il parti?

Avertissement: ce message contient les principaux spoilers de la finale de la saison 2 de A Million Little Things.

Quelqu’un ferait mieux d’appeler Katherine de A Million Little Things et de lui faire savoir: que le renouvellement des vœux qu’elle et Eddie avaient planifié ne se produirait certainement pas ce soir.

En fait, alors que les derniers moments de la finale de la saison 2 le suggèrent, la rockstar semi-retraitée Eddie pourrait se diriger vers ce grand studio d’enregistrement dans le ciel. Après avoir décidé de ne pas briser sa sobriété malgré des nouvelles très troublantes, Eddie a appelé sa femme pour lui dire combien il l’aimait. Il a dit qu’il voulait qu’ils échangent leurs vœux de mariage mis à jour ce soir-là, “même si c’est juste toi et moi.”

Et puis, alors qu’il traversait une rue, il a été heurté par une voiture. Difficile.

DJ Nash, le showrunner de A Million Little Things (dont vous pouvez lire l’épisode ici), et la star de la série David Giuntoli ne disent pas si Eddie est mort ou non. Mais cela n’a pas empêché TVLine d’essayer de la vermifuger hors de Giuntoli lorsque nous lui avons parlé jeudi.

TVLINE | La nouvelle que quelqu’un de la série mourrait était sortie au début de la saison, donc vous devez le savoir avant de commencer le tournage, je suppose.

DJ [Nash] m’a pris à part, m’a donné une quantité décente de heads-up. Peut-être un mois avant? Et il se dit: “Hé, X, Y et Z arrivent à la fin de cette saison. Je veux que tu sois le premier à le savoir. » Et nous avons eu une belle petite conversation. Mais je ne sais pas à 100% ce qui va se passer ici. Autant que les fans – et vous – voulez savoir si Eddie décède, ma famille et mon chef d’entreprise doivent le savoir. [Laughs] Voilà donc où nous en sommes.

TVLINE | Quand j’ai parlé avec DJ, il a fait allusion au fait que le personnage de Ron Livingston est mort dans le premier épisode, mais il a été une grande partie de la série depuis lors.

Correct.

TVLINE | Alors, que pouvez-vous me dire sur la possibilité que ce genre de configuration se produise pour Eddie, devrait-il être mort lorsque nous reviendrons pour la saison 3?

Le tout dernier repas ma femme [Superman and Lois‘ Elizabeth Tulloch] et je devais dans un restaurant, avant toute cette pandémie, sortir DJ et sa femme et moi jetant simplement le charme, le faisant mousser, essayant d’obtenir toutes les réponses. Ses réponses me sont assez similaires [as they are to you]. Il dit: “Écoutez, Ron Livingston est mort dans les cinq premières minutes, et c’est un aspect incroyablement important de notre émission.” Et c’est là que nous en sommes.

TVLINE | Parlons de ce qui se passe dans le reste de l’épisode, où –

Vous détestez cette réponse.

TVLINE | Je fais. Mais je comprends la position dans laquelle vous vous trouvez, donc je ne vous déteste pas.

C’est bon.

TVLINE | Eddie et Katherine sont bien placés avant que l’épisode ne nous emmène sur un chemin sombre. Pourquoi pensez-vous qu’il ne l’a pas amenée dans sa tourmente, ce qui pourrait affecter toute leur famille?

Les choses doivent bouger au rythme du drame, c’est la vraie réponse. Je dirais que ce que je pensais en tant qu’Eddie à ces moments-là, c’était qu’Eddie avait tellement enduré sa femme au cours de la dernière année ou deux qu’avant de lui décharger un tas de drame, il aimerait savoir si c’est même la peine, s’il y a quelque chose à lui dire. Eddie ne sait pas ce qui s’est passé. Il a des idées et il a peur qu’un résultat ne soit la réalité de ce qui s’est passé. Mais il ne veut pas mettre toute l’énergie nerveuse et la panique aux pieds de son épouse incroyablement indulgente. Eddie veut être très clair sur ce qui s’est passé avant de charger Katherine de la vérité.

TVLINE | Lorsque vous avez lu le scénario pour la première fois et qu’il est allé au bar, pensiez-vous qu’il allait briser sa sobriété?

Absolument. Quand j’ai eu ma première rencontre après avoir obtenu le rôle d’Eddie, avec DJ, nous sommes sortis manger. Il savait en quelque sorte par où tout cela allait commencer. Il était comme: «Écoutez, j’ai les premières saisons – au moins les grands virages – tracées, et je dois juste vous le faire savoir, et c’est comme ça que ça va être pour tout le monde: je dois faire la qualité du spectacle ma priorité et ne pas vous faire plaisir – ni aucun acteur – à ce sujet. Il a donc en quelque sorte cartographié cela pour moi en 2018.

J’étais certain qu’Eddie allait faire de la coke avec Dakota ou boire de l’alcool avant la fin de la saison. Je ne l’aimais pas, parce que je ne vois pas la justification. Il n’y a aucune justification à cela. Mais j’ai été vraiment agréablement surpris. Je pensais que c’était un virage vraiment créatif qu’il ne faisait pas. Je l’aime beaucoup mieux.

TVLINE | Nous n’avons pas vu Eddie lors d’une réunion des Alcooliques anonymes. Avez-vous déjà parlé avec les producteurs de la raison pour laquelle c’était?

DJ et Nina [Lopez-Corrado], notre autre showrunner, et j’ai eu des discussions approfondies sur la relation d’Eddie avec AA, où il est en elle. Cette saison, il avait mentionné avoir peut-être vu Eddie à quelques réunions; nous ne l’avons pas fait. Mais ce que nous avons tous décidé, en particulier lors de la première saison, il a cessé d’aller chez les AA, probablement au moment où il a commencé à avoir une liaison avec Delilah. Le réseau de soutien des AA ne vous permet vraiment pas d’être malhonnête, surtout d’une manière énorme comme ça. Eddie avait probablement honte, ne voulait probablement pas parler à son parrain. La première étape pour tomber du wagon est de vivre cette vie malhonnête.

TVLINE | Une question beaucoup moins sérieuse: Y a-t-il déjà eu des conversations au sujet d’Eddie ayant un accent de Boston? Parce que ce spectacle a lieu à Boston, pourtant aucun des personnages n’a d’accent.

Il n’a jamais été question d’Eddie ayant un accent bostonien, car Eddie’s de Milwaukee, Wisc.

TVLINE | Oh, c’est vrai.

Cependant, certains de nos artistes invités pourraient-ils en avoir? Sûr. Ont-ils tous des accents canadiens? Oui. [Laughs]

