“A Million Little Things” Saison 2, épisode 10: Interview de James Roday

Beaucoup de choses peuvent arriver en trois mois. La colère peut s’estomper. Les coeurs peuvent guérir. Des rapprochements peuvent se produire.

Ou, si vous êtes un million de petites choses, Gary, à cette époque, la fin douloureuse d’une relation amoureuse peut se transformer en une spirale profonde qui fait de vous un être humain en colère, blessé et belliqueux.

Ce dernier est l’état dans lequel nous retrouverons le personnage de James Roday lorsque le drame ABC reviendra dans sa nouvelle plage horaire jeudi (10 / 9c), a déclaré l’acteur à TVLine.

«Les ruptures sont difficiles, surtout lorsque les enjeux sont vitaux et que les gens luttent contre le cancer», dit-il. (Les téléspectateurs se rappelleront que Gary de Roday et Maggie d’Allison Miller ont dit que cela s’arrêtait dans la finale d’automne, après qu’elle a dit qu’elle avait besoin d’espace pour comprendre son identité post-cancer.) «C’est toujours un moment où les gens prennent de mauvaises décisions, car ils ‘ re pas tout à fait eux-mêmes et ils ramassent des morceaux. J’ai certainement été là. “Il glousse. “C’est aussi une excellente excuse pour prendre de mauvaises décisions, car vous traversez une rupture.”

Miller a récemment déclaré à TVLine que Maggie avait passé les trois mois entre les épisodes 9 et 10 à faire «des fouilles profondes et des intrusions, et peut-être un peu de voyage. Elle arrive vraiment à un bien meilleur endroit qu’elle ne l’était lorsque nous sommes partis dans la finale d’automne. »Ce n’est pas le cas pour Gary, qu’une récente promotion montre passe une grande partie de son temps dans les premiers épisodes à harceler ses amis, à échanger des coups de poing avec Eric et… se faire arrêter?

“Je pense que vous reconnaîtrez très bientôt que personne ne pense qu’il gère très bien les choses et qu’il devra faire face à cette musique”, a déclaré Roday. “Comme tous les membres de ce groupe d’amis soudés ont des miroirs portés au visage par les autres, Gary ne fait pas exception.”

Il ajoute que le premier contact de Gary et Maggie depuis leur séparation aura lieu dans l’épisode de jeudi – mais ne vous faites pas espérer de retrouvailles en larmes. Au moins pas encore.

“C’est un peu gênant”, prévient-il, “et aussi inconfortable que vous vous attendez probablement.”