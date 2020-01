«A Million Little Things» Saison 2, épisode 10 Spoilers: Maggie, Eric

HISTOIRES CONNEXES

Une première hivernale de Million Little Things (ABC, jeudi à sa nouvelle plage horaire de 10 / 9c) a lieu trois mois après les événements de la finale d’automne, mais les téléspectateurs n’auront pas à se tenir près de cette période pour découvrir ce secret Eric se cache de Maggie.

“Cela ne va pas être trop long à attendre”, a déclaré Allison Miller à TVLine. “Vous allez découvrir dans les trois premiers épisodes que nous sommes de retour. Vous commencerez à obtenir des indices au fur et à mesure, mais la révélation se produit assez rapidement. “

Cela fait un moment que nous n’avons pas passé la dernière fois avec les Amis de Jon, alors voici un petit rappel au cas où vous en auriez besoin. Dans l’épisode 9, après que Maggie a dit à Gary qu’elle avait besoin de temps et d’espace pour comprendre qui elle était à la lumière de sa rémission du cancer, le couple s’est séparé. Alors qu’Eric aidait une Maggie au cœur brisé à retourner dans son ancien appartement, il s’est excusé pour prendre un appel téléphonique d’un ami.

“Je vais lui dire,” chuchota Eric au téléphone. «Ce n’est pas juste, ce n’est pas le bon moment.» (Lisez le post mortem complet de l’automne ici.)

Bien que Miller ne puisse pas nous dire exactement ce que nous découvrirons lorsque la vérité d’Eric sera révélée, elle dit qu’elle a été “vraiment surprise” lorsqu’elle a découvert à la table lue pour cet épisode.

“[Showrunner] DJ [Nash] a ces cartes-flips, où nous sommes tellement stupéfaits de ce qui s’est passé “, dit-elle. “Vous regardez autour de la table, et Romany Malco est toujours le meilleur, parce qu’il réagit de telle manière qu’il est juste, les mains sur la tête, il ne peut pas le croire.” Elle rit. “Et j’ai eu une réaction avec cela qui était à égalité avec cela.”

Continuez à lire alors que Miller et sa co-star David Giuntoli renversent quelques scoops de plus de cette heure de jeudi et au-delà.

MAGGIE’S SABBATICAL | Pendant le saut de temps de trois mois, Maggie «n’est pas en contact avec Gary. Et elle est en contact avec Eric », rapporte Miller. «Maggie fait des fouilles profondes et des intrusions, et peut-être un peu de voyage. Elle arrive vraiment à un bien meilleur endroit qu’elle ne l’était lorsque nous sommes partis lors de la finale d’automne. »

SOPHIE’S COLÈRE | L’enfant aîné de Delilah est toujours en train de se battre après le retour de l’émission, rapporte Giuntoli, et elle ne veut pas laisser sa mère et Eddie se distraire de leur aventure récemment avouée. “Avez-vous déjà rencontré une fille de 15 ans?”, Plaisante l’acteur. «Elle ne s’est pas refroidie… Nous reprenons et tout le monde doit être dans la même pièce ensemble, et elle n’est pas du tout d’accord avec moi. Ou Delilah. Du tout.”

VOUS FAIT WANNA SING | “Oh mon Dieu, il y a une grande chose à venir qui implique une comédie musicale, et ça va être génial”, taquine Miller, ajoutant que Maggie sera impliquée, “mais je ne fais pas que la musique se produise. C’est tellement mignon, cependant. “

DADDY DUTY | Eddie voulait être là pour le bébé Charlie, et il obtiendra son souhait, prévisualise Giuntoli. «C’est un père à part entière pour Charlie, et il y a des trucs bizarres, bizarres qui se passent entre Delilah et Eddie. Il y a d’étranges luttes de pouvoir qui se poursuivent. »—Avec le reportage de Matt Webb Mitovich