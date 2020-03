“A Million Little Things” Saison 2, épisode 16 – Eddie’s Sister

HISTOIRES CONNEXES

La réunion de famille qui a lieu sur A Million Little Things cette semaine sera moins «des barbecues et des T-shirts assortis» et plus de «sourires gardés et de timides espoirs pour le meilleur», prévient le membre de la distribution, David Giuntoli.

Parce que lorsque la sœur d’Eddie, Lindsay, apparaît dans l’épisode de jeudi (ABC, 10 / 9c) après une absence de plusieurs années, elle pourrait très bien menacer sa sobriété durement gagnée – et donc la stabilité de sa famille.

«Eddie aime sa sœur. [They] partager une histoire similaire. [They] seraient chargés ensemble et étaient toujours des amis très proches et merveilleux », explique Giuntoli. «Cependant, Eddie a dû la couper de sa vie quand elle ne voulait pas nettoyer. Elle était un bordel… Quand Eddie est devenu sobre, je veux dire, elle a une si terrible influence sur lui. Alors quand elle se présente, c’est un peu comme laisser une arme chargée dans la maison. “

Sprague Grayden (The following) joue Lindsay, dont l’arrivée à Boston dans l’heure de jeudi “provoque des tensions avec la famille”, selon le synopsis officiel de l’épisode. Et ce n’est pas une surprise pour les téléspectateurs qui ont vu comment Katherine a réagi lorsqu’elle a appris que sa belle-sœur avait été en contact avec Eddie plus tôt cette saison.

Giuntoli dit qu’il peut facilement comprendre l’appréhension de Katherine: «Cela peut mal tourner pour Eddie assez rapidement. C’est juste dangereux – et il sait tout [Lindsay’s] ment, il connaît toutes ses habitudes, parce qu’il a fait ça. Il a vécu ça. “

Cela aide Lindsay de dire qu’elle est sobre – “mais Eddie veut s’assurer que cela se passe réellement cette fois-ci”, ajoute-t-il. (Apparemment, ce n’est pas la première tentative de Lindsay de sobriété.) “Eddie ne veut pas d’elle près de sa famille jusqu’à ce qu’il soit certain qu’elle va bien.” Dans le même temps, «Eddie a également cette compréhension maintenant, en tant que personne sobre, qu’il doit soutenir sa sœur. Donc, il ne veut pas la laisser flotter dans le vent quand elle fait de sérieux efforts pour retourner dans nos vies. “