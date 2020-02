“A Million Little Things” Saison 2: la refonte du père de Delilah

HISTOIRES CONNEXES

Cela fait si longtemps que A Million Little Things n’a pas rejoint le père de Delilah, Lenny, il semble être une toute nouvelle personne.

Lorsque Lenny apparaît dans l’épisode de jeudi (ABC, 10 / 9c), il ne sera plus joué par Gerald McRaney. Le vétérinaire de CSI, Paul Guilfoyle, a repris ce poste, a confirmé TVLine.

Nous apprenons que la refonte s’est produite parce que McRaney a eu un conflit d’horaire qui l’a empêché de retourner au drame d’ensemble.

Le père de Delilah est apparu pour la première fois dans le “Friday Night Dinner” de la saison 1, où sa mémoire défaillante – à savoir qu’il ne pouvait pas se rappeler que son gendre était mort – a tourmenté la nouvelle veuve Delilah.

Guilfoyle a joué Jim Brass sur la longue procédure CBS. Ses crédits TV incluent également The Good Fight, Blindspot, Colony et The Morning Show. Il est également connu pour ses rôles dans des films comme Primary Colours, Air Force One et L.A. Confidential.

Selon le synopsis officiel de l’épisode de jeudi, intitulé «Daisy», Delilah et Sophie mettront de côté leurs divergences lors d’une urgence familiale. Pendant ce temps, Rome et Regina rencontrent leur mère biologique potentielle et apprennent bientôt qu’elle pourrait être en grand danger. Ailleurs, la fête de rémission du cancer d’un ami amène Gary et Maggie à faire face à des vérités dures sur eux-mêmes, leur relation et leur avenir.