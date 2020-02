A Mush of Uncanny CGI – / Film

La plupart des tentatives d’adaptation des Jack London au grand écran ont, le plus souvent, abouti à un produit final stérilisé. Chris Sanders«Adaptation en direct / animée par ordinateur de L’appel de la nature tombe fermement dans cette catégorie.

Fini la romance sauvage du court roman de Londres dans toute sa splendeur sauvage, au lieu de cela, The Call of the Wild est un Disney fied The Revenant – bien que ce soit encore moins un film de survie que c’est une célébration schmaltzy de ce lien entre chien et humain . À certains moments, cela ressemble plus à un film A Dog’s Purpose qu’à l’histoire sauvage du livre original de Londres. Le plus drôle est que le livre de Londres était une réprimande directe à ce lien, peignant l’appel majestueux de l’instinct naturel comme quelque chose de plus impressionnant et puissant que n’importe quel lien humain.

The Call of the Wild s’ouvre avec Harrison FordLa narration lasse de l’histoire de Buck, un mélange anormalement grand de Saint-Bernard / Scotch Collie qui mène une vie domestique confortable sous la propriété du riche juge Miller (Bradley Whitford). L’histoire se déroule à travers d’anciens dessins à la plume qui reflètent les illustrations de journaux de l’époque, montrant les hordes de chiens vendus à des prospecteurs cherchant à s’enrichir dans le nord-ouest du Canada au plus fort de la ruée vers l’or du Klondike dans les années 1890. Mais alors que nous passons de l’illustration jaunie du journal à la vie réelle, l’inquiétant Buck animé par ordinateur fait irruption – un doux géant dont chaque pas semble faire trembler son environnement. C’est un chien trop grand pour cette petite ville où il a grandi, mais il est encore plus hors de son élément lorsqu’il est volé et vendu à des transporteurs de marchandises au Yukon. Confus et effrayé, Buck supporte les coups et la famine avant d’être vendu à un gentil coursier d’or canadien-français (une délicieusement joyeuse Omar Sy) et sa compagne Françoise (Cara Gee). Buck se familiarise de plus en plus avec le mode de vie des chiens de traîneau, gagnant la confiance et le respect des autres chiens de traîneau, à l’exception du chef en colère Spitz, qui commence à se sentir menacé par le nouvel arrivant.

Le film met Buck à travers plusieurs épreuves supplémentaires – y compris un nouveau maître cruel joué avec une joie campante par Dan Stevens (le rôle de l’antagoniste avare et avarié est passé de Karen GillanEst un peu plus empathique à l’égard de la mondaine Mercedes choyée) – avant qu’il ne tombe dans les bras de John Thornton de Ford, un prospecteur alcoolique pleurant la perte de son fils. L’histoire suit les grands traits du livre de Londres avec assez de précision, mais avec une touche plus prudente en ce qui concerne les violents combats de chiens et les coups du matériel source, et donnant un avantage plus doux à tous ses personnages humains, à l’exception de Stevens ‘Hal , que le film construit pour devenir le Big Bad du film.

Il s’agit du premier film de Sanders réalisé en direct après que le cinéaste se soit coupé les co-réalisateurs, Lilo & Stitch de Disney et How to Train Your Dragon de DreamWorks, acclamés par la critique. Il y a une élasticité dans sa direction qui témoigne de son sens de l’animation – la physique du monde est un peu en décalage avec la réalité, chaque dégringolade frappant un peu plus fort et chaque séquence d’action un peu plus fantastique. Mais plus particulièrement, les chiens animés par ordinateur se penchent plus caricaturaux que le photoréalisme en sourdine des remakes en direct de The Lion King ou The Jungle Book de Disney. Une fois que vous franchissez la vallée étrange de voir les chiens lever les sourcils tant de fois, il devient clair que c’est intentionnel – le brillant accru qui recouvre le film, soumettant ses moments de violence et accentuant ses moments de sentimentalité, a la sensation fantastique de un film d’animation. C’est un choix qui fonctionne pour une version familiale de The Call of the Wild, mais je me demandais si ce film aurait été considérablement amélioré en étant un film entièrement animé.

Pourquoi ne pas aller jusqu’au bout et faire un appel à l’animation entièrement animé? Cela permettrait aux cinéastes de mieux dépeindre la dynamique de chien à chien qui est si essentielle à l’arc de Buck (avec des visages réellement expressifs!) Et permettrait au film d’embrasser les aspects les plus sauvages et les plus sombres du livre original de Londres sans basculer dans un chien exploiteur – territoire de combat. Je ne préconise en aucun cas une violence plus virulente envers les chiens – les séquences qui se jouent réellement dans The Call of the Wild étaient suffisamment dérangeantes – mais une prise animée aurait égalisé le mélange inégal de tons dans The Call of the de Sanders. Sauvage, avec les hijinks maladroits de Buck assis mal à l’aise avec le sombre récit de la survie bestiale.

Le film est à son meilleur dans sa seconde moitié contemplative, quand il respecte enfin les prémisses du livre de Londres: l’appel primitif de la nature qui invite Buck à s’éloigner du monde humain qu’il avait toujours connu. Au début du film, cet appel prend une forme réelle, comme une vision d’un loup noir qui apparaît à Buck chaque fois qu’il est en crise. Cette manifestation littérale de l’appel est étrange mais efficace, mais loin d’être aussi puissante que le long silence s’étire lorsque Buck erre dans le désert pour se lier d’amitié avec les loups qui parcourent les montagnes du Yukon, alors que le prospecteur de Ford découvre un incroyable trésor d’or près de la rivière paisible cabine où lui et Buck avaient voyagé pour échapper à la civilisation. Les soupçons que Ford l’ait appelé pour The Call of the Wild seront prouvés faux, car l’acteur donne une performance merveilleusement grisonnante et vulnérable en tant que père en deuil qui noie ses chagrins dans l’alcool. Bien que son personnage soit à peine plus qu’une série de traits de caractère familiers, Ford lui prête une humanité de bonne humeur qui correspond bien au doux géant au grand cœur de Buck.

Je souhaite que The Call of the Wild fasse confiance à son public pour lui donner le film calme, contemplatif mais sans vergogne sauvage qui incarne la seconde moitié du film, au lieu d’insérer des hijinks idiots et le méchant de Stevens. Laissez la nature suivre son cours, pour que l’ode primitive de l’histoire au désert soit entendue. Il briserait la monotonie des créatures animées par ordinateur et du doux schmaltz. Mais hélas, The Call of the Wild passera dans cette dernière catégorie.

/ Classement du film: 6 sur 10

Articles sympas du Web: