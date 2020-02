A New Doc Series Chronicles Black Cinema / Film

L’histoire d’Hollywood a été relatée à l’infini dans divers types de longs métrages et documentaires télévisés. Mais Ava DuVernayLe collectif de films ARRAY se précise un peu avec une nouvelle série documentaire intitulée Ils doivent nous avoir, en se concentrant sur l’art, l’activisme et la race en ce qui concerne le cinéma noir à Hollywood. La série présente un assemblage de certains des acteurs, actrices, écrivains et réalisateurs noirs les plus influents au fil des ans, tous parlant de l’évolution du cinéma noir et de ses principaux jalons. Découvrez-en quelques-uns dans la bande-annonce They’re Gotta Have Us ci-dessous.

Ils doivent nous avoir une bande-annonce

Photographe Simon Frederick est derrière la caméra pour They’ve Gotta Have Us, une série documentaire en trois parties disponible sur Netflix cette semaine. Les entrevues menées par Frederick incluent des réalisateurs comme Barry Jenkins, Bottes Riley et la fin John Singleton, des acteurs comme Laurence Fishburne, Whoopi Goldberg, Harry Belafonte, Nathalie Emanuel, Don Cheadle, John Boyega, David Oyelowo, et plus.

Le président d’ARRAY, Tilane Jones, a déclaré dans un communiqué: «En tant qu’entreprise dont la mission est d’amplifier les voix des personnes de couleur, They got Gotta Have Us parle directement de nos plus hautes idées d’inclusion, de contexte culturel et de communauté. Non seulement nous présentons un artiste passionnant comme Simon Frederick à un nouveau public, mais son projet partage les histoires des cinéastes et acteurs les plus influents du cinéma noir. “

Faire la chronique de la montée des talents noirs à Hollywood n’a jamais été aussi complet auparavant. Le documentaire cherche à aborder les modestes débuts de leur présence dans une industrie longtemps dominée par les histoires blanches et les cinéastes, à l’époque où les Noirs étaient relégués aux rôles de voyous d’arrière-plan, d’antagonistes criminels ou d’esclaves dans des drames avides d’Oscars. Heureusement, ce récit est en train de changer, quoique un peu plus lentement que beaucoup l’avaient espéré, et avec une résistance exaspérante de ceux qui refusent d’évoluer avec le temps. De plus en plus d’acteurs, actrices et cinéastes noirs obtiennent le temps qu’ils méritent à juste titre (même s’il est parfois éclipsé par une grosse gaffe), et leurs histoires inspireront de nouvelles générations de conteurs à continuer d’étendre leur présence sur le grand écran.

THEY’VE GOTTA HAVE US est une chronique dynamique de l’art, de l’activisme et de la race au cinéma noir, avec des interviews approfondies de certaines des voix les plus emblématiques d’Hollywood. Trois générations de cinéastes et de stars font partie de celles qui révèlent leurs histoires sincères et non filtrées guidées par le photographe et cinéaste Simon Frederick.

Ils doivent nous arriver sur Netflix le 5 février 2020.

