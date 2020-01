A peine sortie de la douche: le décolleté de Rosalia a un impact La serviette s’est ouverte!

La chanteuse espagnole a pris une photo d’impact avec laquelle elle a laissé plusieurs fans silencieux.

18 janvier 2020

Rosalia Elle est sans aucun doute l’une des chanteuses espagnoles les plus populaires en ce moment, ce n’est pas seulement à cause de son style musical original mais à cause de son excentricité et de son talent.

Le jeune interprète du sujet “Avec hauteur” il a été consolidé l’année dernière avec plusieurs Latin Grammys et pour cette année il a plusieurs nominations dans différents prix américains.

Rosalia Elle sait que de nombreux adeptes l’aiment et, sur cette base, elle en a profité pour allumer les filets avec une photo très suggestive, dans laquelle, tout juste sortie de la douche, elle s’est ouverte sur un peignoir et elle a pu voir un grand décolleté!

La beauté particulière de cet artiste est incontestable. L’image a été publiée sur son compte Instagram et les fans ont commenté l’audace et la force qu’il transmet.

Le travail du Rosalia Il a reçu les compliments de nombreux artistes. Le même roi de bachata Romeo Santos Il a dit qu’il se sentait “accro” et même Billie eilish Il a dit qu’il l’aimait.

