CS Soapbox: À quel point le film de vengeance d’Adam Sandler devrait-il être mauvais?

Thomas Edison et son équipe ont testé plus de 3 000 modèles d’ampoules lorsqu’ils tentent d’éclairer notre monde. Cette idée / citation dérive-t-elle de l’épopée de Nicholas Cage de 2004 Trésor national? Oui, mais cela ne rend rien de moins pertinent pour Adam Sandler.

La performance de Sandler qui a changé la donne l’an dernier dans les frères Safdie Gemmes non coupées a été officiellement ignoré par toutes les grandes cérémonies de remise des prix. La représentation de Sandler comme un bijoutier charismatique prenant des risques a été qualifiée de «tour de force» par beaucoup, cependant, que l’acclamation et le buzz subséquent aux Oscars ne justifiaient pas ce dernier. Non seulement Sandler n’a-t-il pas reçu un clin d’œil du meilleur acteur aux Golden Globes ou aux Academy Awards, mais Gemmes non coupées lui-même a également été largement ignoré. Non pas parce que ce n’était pas digne d’un Oscar, mais parce qu’au lieu de faire trop de mauvaises ampoules, il a fait trop de mauvais films.

Gemmes non coupées ne nous montre pas seulement son potentiel, c’est la fusion de toutes ses œuvres dramatiques antérieures. Malheureusement, l’Académie (et quiconque attribue des distinctions) n’a pas pu trouver en elle-même de négliger sa filmographie incohérente – parce que cela compte? Par exemple, un membre de l’Académie a déclaré au New York Post que la performance de Sandler était «un tour de force … Il émerge comme un acteur vraiment grand, mais ensuite il fait des comédies Netflix ringardes qui sont vraiment stupides. “

Le camouflet de Sandler, qui s’est finalement imposé comme une force dramatique avec laquelle il faut compter, vient après des années de sa propre marque d’essais et d’erreurs. Sandler, qui est principalement connu pour ses rôles comiques, a déjà montré ses côtelettes dramatiques dans des films comme Punch-Drunk Love (2002), Spanglish (2004), Régner sur moi (2007), Gens drole (2009) et Les histoires de Meyerowitz (2017) —films qui ne relèvent pas de sa marque habituelle. Bien que reflétant habilement son potentiel, ces performances ont été noyées par des décennies de travail comique terne (pas que nous ne l’aimions pas pour sa ténacité et sa relativité).

Sandler est à Hollywood depuis longtemps; peut-être qu’il a vu tout cela venir. Sa prévoyance a frotté certains électeurs dans le mauvais sens. En décembre, il a déclaré dans l’émission de radio de Howard Stern: “Si je ne reçois pas [a nomination], Je vais f * cking revenir et faire [a movie] c’est tellement mauvais exprès, juste pour vous faire payer tous. C’est comme ça que je les reçois. “

Sandler fait cela depuis des années. Il n’a pas besoin de faire un “bon film” pour réussir. Billy Madison (1995) et Happy Gilmore (1996) – les films qui l’ont mis sur la carte – étaient de solides comédies mais pas ce que les gens de l’industrie appellent de bons films. Pourtant, ses films ont fait de l’argent. De Le Waterboy (1998) à Les adultes (2010), Sandler a toujours été en mesure de produire sa marque de films, que nous reconnaissons tous: ils contenaient (maintenant) des blagues datées, des stéréotypes et mettent presque toujours en vedette Peter Dante, Steve Buscemi et Rob Schneider.

Semblable à l’argument avancé par Scorsese sur la façon dont les films Marvel sont des «manèges de parc à thème» qui éloignent le temps d’écran des projets plus petits et plus indépendants, un argument peut être avancé selon lequel les films de Sandler font de même. Cependant, ces mêmes films ont gardé Sandler sous les projecteurs et lui ont donné la possibilité de se diversifier et d’affiner ses côtelettes dramatiques.

Ce que Sandler a fait avec Gemmes non coupées n’est pas un retour. Sandler a changé de cap. Hollywood peut être rempli d’histoires de retour, de Robert Downey Jr. et Marisa Tomei à Renée Zellweger et Eddie Murphy, mais vous n’entendez pas parler de beaucoup de transitions de comédie dramatique primées. Cela a bien sûr été fait auparavant, mais c’est sans doute une chose plus difficile à faire (Murphy est le rare exemple des deux). Lorsque tout le monde attend une chose de vous, il est parfois plus facile de rester dans votre file.

Sandler n’est pas resté dans sa voie. Plein de peur, il s’est mis en quatre Gemmes non coupées. Malgré les films précédents comme Les adultes 2 (2013) et Le Do-Over (2016), aucun cinéphile moyen n’a de mauvaise volonté envers lui (les gens ont regardé ces films). Il semble juste être l’un de nous là-haut, fabriquant 3000 ampoules avec son équipe de suspects habituels parce qu’il aime le faire. Maintenant, il est temps pour le produit fini: une ampoule fonctionnelle – un manifeste de merde.

Alors, quel sera le film de vengeance de Sandler? Nous espérons que c’est le pire: un geste obscène dirigé vers les électeurs des Oscars qui pensaient qu’il n’était pas prêt / méritait une nomination. Ça devrait être pire que Jack et Jill (2011) et Le ridicule 6 (2015) combinés. Quelque chose de si stéréotypé «Sandman» que cela fait peur à ces électeurs; nous irons le voir et cela fera de l’argent. De cette façon, la prochaine fois que Sandler va tout faire dans un film A24, il obtiendra cette nomination. 2022 sera l’année où Adam Sandler s’assoit à côté de Nicholas Cage aux 94e Academy Awards pour éclairer les écrans du monde entier (Cage for Trésor national 3, bien sûr).