À quelle heure ‘À tous les garçons: P.S. Je t’aime toujours sur Netflix?

C’est la Saint-Valentin ce vendredi et vous savez ce que cela signifie? La suite très attendue de To all the Boys Ive Loved Before, intitulée avec éloquence, To All the Boys: P.S I Still Love You sera disponible en streaming sur Netflix. Le drame romantique pour adolescents arrive sur Netflix demain, mercredi 12 février, alors assurez-vous de savoir à quelle heure vous connecter à Netflix pour revoir Lara Jean.

À tous les garçons: P.S. Je t’aime toujours est le deuxième film de la série de films À tous les garçons que j’ai avant. Mettant en vedette Lana Condor et Noah Centino, une adolescente palpitante, nous nous attendons à ce que le drame romantique pour adolescents soit un autre énorme succès pour Netflix. Michael Fimognari remplace Susan Johnson en tant que réalisatrice du film. Sofia Alvarez a écrit le scénario, avec l’aide de J. Mills Goodloe.

Tout comme Lara Jean et Peter prennent officiellement leur relation en main, un destinataire des lettres précédemment envoyées par Lara entre en scène, provoquant une rupture entre le jeune couple.

À quelle heure To All the Boys: P.S I Love Love You sera-t-il sur Netflix?

Pour ceux qui ne connaissent pas la façon dont Netflix publie ses derniers titres, laissez-nous vous aider. Netflix est basé à Los Angeles et utilise l’heure standard du Pacifique (-08: 00 GMT) pour sortir tous les derniers originaux et autres titres à travers le monde. Cela signifie que si vous vivez en Europe, vous recevrez de nouveaux originaux le matin. Si vous vivez en Asie, vous ne verrez pas de nouveaux titres tomber avant la soirée.

L’horaire suivant à quelle heure Pour tous les garçons: P.S. I Still Love You sera sur Netflix:

Fuseau horaire Heure disponible pour la diffusion en continu Heure standard du Pacifique12: 00 AM (GMT-8) Heure standard de la montagne1: 00 AM (GMT-7) Heure normale du Centre2: 00 AM (GMT-6) Heure standard de l’Est3: 00 AM (GMT-5) Lumière du jour britannique Heure des économies08: 00 AM (GMT) Heure d’Europe centrale09: 00 AM (GMT + 1) Heure d’Europe de l’Est10: 00 AM (GMT + 2) Heure standard de l’Inde13: 30 PM (GMT + 5: 30) Heure standard du Japon17: 00 PM ( GMT + 9) Heure de l’Est australienne19: 00 PM (GMT + 11) Heure avancée de Nouvelle-Zélande21: 00 PM (GMT + 13)

Si vous souhaitez en savoir plus sur To All the Boys: P.S I Still Love You, assurez-vous de consulter notre aperçu en cours.

Quand est-ce que To All the Boys: Always and Forever, Lara Jean arrive sur Netflix?

Si cette nouvelle arrive à certains abonnés, alors vous serez heureux d’apprendre que le troisième et dernier film To All the Boys: Always and Forever, Lara Jean est en route!

Tournage pour tous les garçons: P.S. Je t’aime toujours et pour tous les garçons: toujours et pour toujours, Lara Jean s’est produite dos à dos. Tous les tournages de ce dernier ont eu lieu de juillet à octobre 2019.

Une date de sortie n’a pas encore été confirmée mais nous savons que To All the Boys: Always and Forever, Lara Jean arrivera plus tard cette année. Nous soupçonnons qu’une date de sortie sera annoncée peu après To All the Boys: P.S. I Still Love You sort.

Avez-vous hâte de regarder To All the Boys: P.S. Je t’aime encore? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.