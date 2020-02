À quelle heure ‘All the Bright Places’ sera-t-il sur Netflix?

Un véritable drame déchirant arrive sur Netflix demain, All the Bright Places. Nous soupçonnons que d’ici la fin du week-end, All the Bright Places sera l’un des originaux dont on parlera le plus en 2020. Voici l’heure qu’il sera sur Netflix.

All the Bright Places est un prochain drame romantique de Netflix Original basé sur le livre du même nom de l’auteur Jennifer Niven. Le film et le livre sont fortement axés sur la maladie mentale, en particulier le trouble bipolaire. Elle tient le premier rôle dans Elle Fanning et Justice Smith, la première dont l’auteur, Niven, avait toujours en tête l’actrice de jouer le rôle principal de Violet.

Violet Markey et Theodore Finch, se rencontrent et se transforment pour toujours. Alors qu’ils luttent avec les cicatrices émotionnelles et physiques de leur passé, ils se réunissent, découvrant que même les plus petits endroits et moments peuvent signifier quelque chose.

À quelle heure seront tous les Bright Places sur Netflix?

Toutes les dernières versions de Netflix ont lieu à minuit, heure normale du Pacifique. Si vous résidez actuellement de l’autre côté du monde en Californie, vous recevrez des titres au plus tard.

Fuseau horaire Heure disponible pour le streaming Heure standard du Pacifique 12h00 (GMT-8) Heure standard de la montagne 1h00 (GMT-7) Heure standard du centre 2h00 00 (GMT-6) Heure standard de l’Est 3h00 (GMT-5) Heure des économies08: 00 AM (GMT) Heure d’Europe centrale09: 00 AM (GMT + 1) Heure d’Europe de l’Est10: 00 AM (GMT + 2) Heure standard de l’Inde13: 30 PM (GMT + 5: 30) Heure standard du Japon17: 00 PM ( GMT + 9) Heure de l’Est australienne19: 00 PM (GMT + 11) Heure avancée de Nouvelle-Zélande21: 00 PM (GMT + 13)

