À quelle heure ‘Chilling Adventures of Sabrina’ Part 3 sera-t-il sur Netflix?

Cela fait huit mois depuis la sortie de la partie 2, et finalement, arriver demain est le début de la deuxième saison de Chilling Adventures of Sabrina. Avec la partie 3 en route, assurez-vous de savoir à quelle heure Chilling Adventures of Sabrina arrive sur Netflix dans votre région.

Chilling Adventures of Sabrina est rapidement devenu l’un des drames pour adolescents les plus regardés sur Netflix. Une touche sombre sur la sorcière adolescente, la dernière itération de Sabrina a été extrêmement populaire parmi les abonnés de tous âges.

Après avoir trompé et vaincu Satan, Sabrina la sorcière adolescente a apporté une paix relative à la ville de Greendale. Déterminée à retrouver son petit ami Nick, qui est maintenant pris au piège de l’enfer, Sabrina cherche à ramener Nick dans le monde des vivants, avec un peu d’aide de ses amis.

À quelle heure sera Chilling Adventures of Sabrina: Part 3 sur Netflix?

Comme de nombreux abonnés le savent, selon l’endroit où vous vivez, l’heure à laquelle les derniers titres seront disponibles sur Netflix sera dictée. Le siège du service de streaming est basé en Californie, car toutes les nouvelles versions sont dictées par PST (Pacific Standard Time). Si vous vivez en dehors de la Californie, vous pouvez attendre une heure après minuit ou jusqu’à 21 heures.

Le calendrier suivant indique l’heure à laquelle Chilling Adventures of Sabrina partie 3 sera disponible pour la diffusion dans votre région:

Fuseau horaire Heure disponible pour la diffusion en continu Heure standard du Pacifique12: 00 AM (GMT-8) Heure standard de la montagne1: 00 AM (GMT-7) Heure normale du Centre2: 00 AM (GMT-6) Heure standard de l’Est3: 00 AM (GMT-5) Lumière du jour britannique Heure des économies08: 00 AM (GMT) Heure d’Europe centrale09: 00 AM (GMT + 1) Heure d’Europe de l’Est10: 00 AM (GMT + 2) Heure standard de l’Inde13: 30 PM (GMT + 5: 30) Heure standard du Japon17: 00 PM ( GMT + 9) Heure de l’Est australienne19: 00 PM (GMT + 11) Heure avancée de Nouvelle-Zélande21: 00 PM (GMT + 13)

Quand la partie 4 arrivera-t-elle sur Netflix?

Les fans qui n’ont pas encore entendu les nouvelles seront ravis d’apprendre que lorsque Chilling Adventures of Sabrina a été renouvelé pour la saison 2, cela comprenait les parties 3 et 4.

Avec l’arrivée de la partie 3 en janvier, nous avions investi notre argent dans la partie 4 à Netflix à l’automne. En particulier, Halloween serait le moment idéal pour sortir la seconde moitié de la saison 2.

