À quelle heure et où voir le défilé du carnaval de Mazatlan 2020

Quelle heure et où voir le défilé du carnaval de Mazatlan 2020

Aujourd’hui, le traditionnel défilé célèbre se déroule dans le cadre des événements les plus emblématiques de la Carnaval de Mazatlan 2020.

Il souiller L’ouverture de la fête maximale aura un parcours de 8 km, le point de départ sera du parc des villes sœurs terminer dans le Valentino.

Il est prévu que la route de départ colorée de la 17 h 00 du point mentionné ci-dessus, sur la promenade Vagues hautes jusqu’à ce que vous atteigniez l’Avenida del Mar.

Donc, l’un des recommandations pour les visiteurs du port, il est nécessaire de se déplacer à l’avance à l’heure prévue de l’événement à travers les différentes routes alternatives qui mènent à l’itinéraire susmentionné.

Les maximums souverains de la fête, célébrée chaque année dans le port, ils traversent le bord de la côte, transformés par les différents fêtards qui cohabitent avec les figures élaborées qui dépeignent le thème des carnavals traditionnels.

Les représentants élus lors des couronnements qui se sont déroulés depuis le jeudi 20 février dernier, date à laquelle le parti légendaire appelé “Dénominé” a commencé.Nous sommes amérique“ils salueront le public des majestueuses voitures allégoriques inondant le passage côtier de réjouissances.

Les plus élaborés

les voitures, pleins de musique et de couleurs, ils brillent au rythme des joyeuses comparses qui feront danser tout le monde dans le public, des danseurs bavards avec des costumes flashy, des groupes de musique sinaloense et bien sûr des invités spéciaux qui feront les mazatlecos et assistants de la république gozen au maximum.

La fête impressionnante pleine de feux d’artifice et de musique live, vous pouvez en profiter dans les rues de la ville, la belle

Boardwalk face à la mer et dans le centre historique, avec six vacances qui seront inégalées.

Depuis plusieurs décennies, tous

carnavals Les Mazatlecos ont cinq personnages récurrents qui forment leur noblesse, chacun avec ses fonctions, ses événements spéciaux et ses voitures allégoriques.

Sa durée est de

5 jours et c’est l’un des carnavals avec la reconnaissance la plus internationale dans laquelle chaque année un grand afflux de personnes le visitent.

Le grand événement, avec ses propres caractéristiques qui le définissent et le différencient des autres, en font le favori de nombreux

visiteurs que chaque année ils décident de choisir cette destination pour profiter avec leurs habitants de la fête avec plus d’un siècle d’histoire, à l’âge de 122 ans.

.