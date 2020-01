Retenez les larmes, mais les dix derniers épisodes de The Ranch arrivent sur Netflix demain. Dans ce qui, nous en sommes sûrs, sera un adieu sincère au clan Bennett, vous devez vous assurer de savoir à quelle heure la dernière partie de The Ranch sera disponible en streaming sur Netflix.

En tant que l’une des sitcoms les plus populaires et les plus appréciées de Netflix, il y aura beaucoup de fans tristes de dire au revoir aux Bennett. Les abonnés auront toujours un total de 80 épisodes sur lesquels ils pourront se répéter, mais espérons que The Ranch obtiendra un excellent envoi dont les fans peuvent être fiers.

Colt, Beau et Luke sont tous en route pour affronter Nick, l’ex-partenaire gênant de Mary. L’un d’eux a potentiellement tué Nick après avoir entendu un coup de feu depuis sa remorque. Les Bennetts pourraient également quitter le ranch pour de bon car Beau cherche à vendre.

À quelle heure la dernière partie de The Ranch sera-t-elle sur Netflix?

Les nouvelles sorties sont dictées par PST (Pacific Standard Time), ce qui signifie que si vous vivez actuellement à l’autre bout du monde, vous attendez tard dans la soirée pour que les derniers titres arrivent.

Fuseau horaire Heure disponible pour la diffusion en continu Heure standard du Pacifique12: 00 AM (GMT-8) Heure standard de la montagne1: 00 AM (GMT-7) Heure normale du Centre2: 00 AM (GMT-6) Heure standard de l’Est3: 00 AM (GMT-5) Lumière du jour britannique Heure des économies08: 00 AM (GMT) Heure d’Europe centrale09: 00 AM (GMT + 1) Heure d’Europe de l’Est10: 00 AM (GMT + 2) Heure standard de l’Inde13: 30 PM (GMT + 5: 30) Heure standard du Japon17: 00 PM ( GMT + 9) Heure de l’Est australienne19: 00 PM (GMT + 11) Heure avancée de Nouvelle-Zélande21: 00 PM (GMT + 13)

Curieux d’en savoir plus sur la dernière partie de The Ranch? Assurez-vous de consulter notre aperçu pour la finale.

Le Ranch reviendra-t-il jamais pour la saison 5?

Il n’y a pas beaucoup d’émissions qui reviennent d’entre les morts, sans parler de Netflix Originals. Il est clair que The Ranch est populaire, mais cela n’a pas sauvé l’annulation de la série.

Avec la controverse entourant les allégations contre Danny Masterson, cela a radicalement changé l’histoire. Sans oublier que Netflix peut ne pas être prêt à payer les salaires élevés des acteurs, en particulier Ashton Kutcher. Le célèbre acteur de télévision a gagné environ 20 millions de dollars au cours de sa carrière télévisuelle et aurait rapporté 755 000 dollars par épisode de Two and a Half Men.

Même si Kutcher en consacre la moitié, cela représente toujours 377 500 $ par épisode, ce qui équivaudrait à 7,5 millions de dollars par saison seulement.

On ne sait pas quel sera l’avenir de la série au-delà de l’annulation, et peut-être qu’un autre réseau pourrait reprendre la série comme Pop l’a fait pour One Day at a Time.

Serez-vous triste de voir The Ranch end sur Netflix? Êtes-vous excité de beugler les dix derniers épisodes? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!