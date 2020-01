À quelle heure la saison 1 d’AJ et de la reine sera-t-elle sur Netflix?

Arrivant sur Netflix demain, vendredi 10 janvier, la série tant attendue AJ et la reine. Nous avons gardé une trace de l’heure à laquelle la série originale sera disponible pour diffuser sur Netflix dans le monde entier, alors assurez-vous de savoir à quelle heure AJ et la saison 1 de la reine sont disponibles pour diffuser dans votre région.

AJ and the Queen est une prochaine série de comédies Netflix Original créée par RuPaul et Michael Patrick King. Nous savons depuis longtemps qu’une série originale est en préparation entre Netflix et la drag queen la plus célèbre du monde. MPK Productions produit la série aux côtés de Warner Bros, mais RuPaul et Michael Patrick King ont écrit l’histoire pour AJ et la reine. La popularité de RuPaul a atteint des niveaux astronomiques ces dernières années, et nous soupçonnons que AJ et la reine seront un succès retentissant auprès des abonnés.

Après avoir économisé 100 000 $ pour créer son propre club, la drag queen populaire Ruby Red est presque sans le sou après que son petit ami ait volé tout l’argent et s’enfuit. Pour essayer de lever des fonds, Ruby Red prend la route dans un vieux camping-car pour frapper les différents clubs à travers l’Amérique. La joignant à son voyage est une orpheline clandestine âgée de cinq ans, AJ, qui n’a aucun problème à dire ce qu’elle pense.

À quelle heure AJ et la reine saison 1 arriveront-ils sur Netflix?

Jusqu’à la fin de l’heure d’été au printemps, certaines régions du monde continueront de recevoir les derniers titres Netflix une heure plus tard que d’habitude. Toutes les versions de Netflix sont dictées par Pacific Standard Time (GMT-8).

Le calendrier suivant indique l’heure à laquelle AJ et la Reine seront disponibles pour diffuser sur Netflix dans votre région:

Fuseau horaire Heure disponible pour le streaming Heure standard du Pacifique 12h00 (GMT-8) Heure standard de la montagne 1h00 (GMT-7) Heure standard du centre 2h00 00 (GMT-6) Heure standard de l’Est 3h00 (GMT-5) Heure des économies 08: 00 AM (GMT) Heure d’Europe centrale 09: 00 AM (GMT + 1) Heure d’Europe de l’Est10: 00 AM (GMT + 2) Heure standard de l’Inde13: 30 PM (GMT + 5: 30) Heure standard du Japon17: 00 PM GMT + 9) Heure de l’Est australienne19: 00 PM (GMT + 11) Heure de Nouvelle-Zélande

Si vous souhaitez en savoir plus sur AJ et la reine, consultez notre aperçu de la première saison.

Plus de titres RuPaul sur Netflix

Dans la bibliothèque américaine, vous pouvez regarder Skin Wars: Fresh Paint, la série est un spin-off de Skin Wars et est hébergée par RuPaul.

Encore plus, RuPaul montre disponible sur Netflix en dehors des États-Unis

Skin Wars: Fresh Paint est également disponible en streaming sur Netflix en dehors des États-Unis, avec les émissions suivantes:

RuPaul’s Drag Race: 11 SeasonsRuPaul’s Drag Race: All-Stars: 4 SeasonsRuPaul’s Drag Race: Untucked: 11 SeasonsRuPaul’s Drag Race Holislay Spectacular (2018)

Avez-vous hâte de voir AJ et la reine sortir?