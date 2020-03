À quelle heure la saison 2 de ‘Kingdom’ sera-t-elle disponible pour la diffusion sur Netflix?

Enfin, le moment est venu, arrivant demain vendredi 13 mars, c’est la deuxième saison de Kingdom! En arrivant une heure plus tôt que d’habitude, assurez-vous de savoir à quelle heure la saison 2 de Kingdom sera disponible pour diffuser sur Netflix.

Kingdom est une série sud-coréenne Netflix originale d’horreur de zombies basée sur Land of the Gods du dramaturge Kim-Eun Hee.

Dans la période Joseon de Corée, le prince héritier Change est pris dans une conspiration politique et est contraint de fuir la capitale. Après avoir enquêté sur l’homme qui a soigné son père, le roi, la mission de Chang devient rapidement aigre alors qu’il apprend que le travail du médecin a conduit à la création d’une mystérieuse peste qui fait ressusciter les morts. Alors que l’épidémie mangeuse de chair menace le pays, le prince héritier doit unir le peuple et sauver la Corée.

À quelle heure la saison 2 de Kingdom sera-t-elle sur Netflix?

Les abonnés en dehors des États-Unis seront ravis d’apprendre que la deuxième saison de Kingdom arrivera une heure plus tôt que d’habitude.

Les États-Unis ont récemment mis fin à l’heure d’été, ce qui signifie qu’ils ont transmis l’heure sur les horloges d’une heure. Alors que d’autres régions du monde mettent fin à l’heure d’été à la fin du mois de mars, cela signifie que pour quelques semaines, de nouveaux titres arrivent une heure plus tôt.

Consultez le tableau ci-dessous pour savoir à quelle heure la saison 2 de Kingdom est disponible pour diffuser sur Netflix dans votre région:

Fuseau horaire Heure disponible pour la diffusion en continu Heure standard du Pacifique12: 00 AM (GMT-7) Heure standard de la montagne1: 00 AM (GMT-6) Heure standard du Centre2: 00 AM (GMT-5) Heure standard de l’Est3: 00 AM (GMT-4) Lumière du jour britannique Heure des économies07: 00 AM (GMT) Heure d’Europe centrale08: 00 AM (GMT + 1) Heure d’Europe de l’Est09: 00 AM (GMT + 2) Heure standard de l’Inde12: 30 PM (GMT + 5: 30) Heure standard du Japon16: 00 PM ( GMT + 9) Heure de l’Est australienne18: 00 PM (GMT + 11) Heure avancée de Nouvelle-Zélande20: 00 PM (GMT + 13) Le Royaume reviendra-t-il pour une troisième saison?

Cela reste à voir. Certes, nous, chez What’s on Netflix, et les millions d’abonnés aimeraient voir une troisième saison de Kingdom.

Si nous prenons en considération la popularité de la série, il est compréhensible que Netflix préfère continuer la série plutôt que de la terminer après deux.

Lorsque nous finirons par regarder la deuxième saison, nous aurons une idée de l’avenir de Kingdom sur Netflix.

Avez-vous hâte de sortir la saison 2 de Kingdom? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!