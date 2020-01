À quelle heure la saison 6 de «Grace et Frankie» sera-t-elle sur Netflix?

Réjouissez-vous abonnés, la sixième et avant-dernière saison de Grace et Frankie arrive demain! Assurez-vous de savoir à quelle heure Grace et Frankie sont disponibles pour diffuser sur Netflix avec notre calendrier régional ci-dessous!

Grace and Frankie est une série comique originale de Netflix créée par Marta Kauffman et Howard J. Morris. La série a connu un début cahoteux lorsqu’elle a été diffusée en 2015, mais est rapidement devenue l’un des originaux les plus appréciés du service de streaming, et est actuellement la série la plus ancienne.

Les retraités Grace et Frankie ont toujours été en désaccord l’un avec l’autre pendant presque toute leur vie. Grace est un magnat des cosmétiques à la retraite alors que Frankie était professeur d’art hippie. La seule chose qu’ils ont en commun en dehors de l’âge, c’est que leurs maris sont des avocats à succès dans la ville de San Diego. La vie de la rivale est changée à tout jamais lorsque leurs maris se déclarent amoureux et quittent leur femme. Ébranlées par ce bouleversant changement dans leur vie, les deux fois en désaccord sont obligés de vivre ensemble et d’apprendre ensemble à vivre leur nouvelle vie.

Quelle heure aura la sixième saison de Grace et Frankie sur Netflix?

Pendant l’hiver, l’heure d’été signifie que certaines régions du monde recevront Grace et Frankie très tard dans la soirée. Toutes les versions de Netflix sont dictées par Pacific Standard Time (GMT-8).

Le calendrier suivant indique l’heure à laquelle Grace et Frankie seront disponibles pour diffuser sur Netflix dans votre région:

Fuseau horaire Heure disponible pour la diffusion en continu Heure standard du Pacifique 12 h 00 (GMT-8) Heure standard de la montagne 1 h 00 (GMT-7) Heure standard du Centre 2 h 00 (GMT-6) Heure standard de l’Est 3 h 00 (GMT-5) Heure d’été britannique Heure des économies08: 00 AM (GMT) Heure d’Europe centrale09: 00 AM (GMT + 1) Heure d’Europe de l’Est10: 00 AM (GMT + 2) Heure standard de l’Inde13: 30 PM (GMT + 5: 30) Heure standard du Japon17: 00 PM ( GMT + 9) Heure de l’Est australienne19: 00 PM (GMT + 11) Heure avancée de Nouvelle-Zélande21: 00 PM (GMT + 13)

Pourquoi Grace et Frankie arrivent-ils un mercredi?

L’importance d’une date de sortie mercredi pour Grace et Frankie est perdue pour nous car généralement les plus grands spectacles arrivent le vendredi.

Ce n’est pas la première instance que les grands titres lancent en dehors d’un vendredi, l’instance la plus notable a été la sortie de Stranger Things le 4 juillet 2019, qui était le jour de l’indépendance et un jeudi.

Quoi qu’il en soit, cela signifie que la série arrive deux jours plus tôt que la normale!

Est-ce la dernière saison de Grace et Frankie?

Il reste encore une saison pour Grace et Frankie, et se terminera en 2021 avec la sortie de la saison 7.

À la fin de la saison sept, il y aura au total 94 épisodes de la comédie bien-aimée, ce qui en fait le Netflix Original le plus ancien à ce jour.

